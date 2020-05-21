«Ростов» поблагодарил «Краснодар» за помощь в возвращении Хаджикадунича

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что защитник команды вернулся в Россию.

Защитник «Ростова» Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона РПЛ . После прибытия футболист отправился на двухнедельный карантин.

Руководство «Ростова» благодарит президента РФС Александра Дюкова, генерального секретаря РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и футбольный клуб «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста.

Таким образом, все игроки желто-синих сейчас находятся в Ростове-на-Дону. Напомним, все тесты на COVID-19 у футболистов, тренеров и персонала нашей команды показали отрицательный результат.