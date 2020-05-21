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«Ростов» поблагодарил «Краснодар» за помощь в возвращении Хаджикадунича

сегодня, 21:09

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что защитник команды Деннис Хаджикадунич вернулся в Россию.

Защитник «Ростова» Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона РПЛ. После прибытия футболист отправился на двухнедельный карантин.

Руководство «Ростова» благодарит президента РФС Александра Дюкова, генерального секретаря РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и футбольный клуб «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста.

Таким образом, все игроки желто-синих сейчас находятся в Ростове-на-Дону. Напомним, все тесты на COVID-19 у футболистов, тренеров и персонала нашей команды показали отрицательный результат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деннис Хаджикадунич вернулся в Ростов-на-Дону 💪⠀ ⠀ Защитник «Ростова» @dennis.hadzi вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона ТИНЬКОФФ РПЛ. После прибытия футболист отправился на двухнедельный карантин. ⠀ ⠀ Руководство «Ростова» благодарит президента РФС Александра Дюкова, генерального секретаря РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и футбольный клуб «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста. ⠀ ⠀ Таким образом, все игроки желто-синих сейчас находятся в Ростове-на-Дону. ⠀ ⠀ Напомним, все тесты на COVID-19 у футболистов, тренеров и персонала нашей команды показали отрицательный результат.⠀ ⠀ #МыРостов #Хаджикадунич

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

 Ранее игроки «Ростова» сдали отрицательный тест на коронавирус. В ближайшее время команда возобновит индивидуальные тренировки.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:03
так и должно быть!))
Legend 6
Legend 6 ответ Байкал-38. (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 21:31, ред.
Про русло это верно.
Копание траншей и окопов может сделать из него человека.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 21:11
Это хороший жест.
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