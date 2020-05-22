Сёмин: «Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел, не хочу смотреть»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на интервью, которое в эфире телеканала «Россия 24» дал гендиректор клуба Василий Кикнадзе.
Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо.
Отметим, что в интервью Кикнадзе высказался по вопросу смены главного тренера «Локомотива». Контракт Сёмина с «железнодорожниками» истекает 31 мая, руководство клуба решило не продлевать соглашение. В июне пост наставника «Локо» займет сербский специалист Марко Николич.
Я клин клином хочу выбить)
Я клин клином хочу выбить)
Отвечу тут.
Данный пользователь заработал то, что заслужил. Я даже рад что награда наконец нашла героя.
Отвечу тут.
Данный пользователь заработал то, что заслужил. Я даже рад что награда наконец нашла героя.
ничего нового в тексте не содержится и не предполагалось
ничего нового в тексте не содержится и не предполагалось
Кикнадзе заявил, что клубу необходимо работать над развитием молодых футболистов. Также гендиректор «Локо» сказал о Семине: «За 1,5 года моей работы ни разу не удалось вытащить его на игры «Казанки» и молодежки».
«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать.
Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал Семин.
Кикнадзе заявил, что клубу необходимо работать над развитием молодых футболистов. Также гендиректор «Локо» сказал о Семине: «За 1,5 года моей работы ни разу не удалось вытащить его на игры «Казанки» и молодежки».
«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать.
Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал Семин.
Здоровья Палычу и успехов в футболе и вне его!!!
Здоровья Палычу и успехов в футболе и вне его!!!