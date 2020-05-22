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Сёмин: «Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел, не хочу смотреть»

сегодня, 13:08

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на интервью, которое в эфире телеканала «Россия 24» дал гендиректор клуба Василий Кикнадзе.

Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо.

Отметим, что в интервью Кикнадзе высказался по вопросу смены главного тренера «Локомотива». Контракт Сёмина с «железнодорожниками» истекает 31 мая, руководство клуба решило не продлевать соглашение. В июне пост наставника «Локо» займет сербский специалист Марко Николич.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:08
Я правильно понимаю, но человек надеюсь ощутил то, что чувствуют те на кого он постоянно жалуется.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:03
Не поймите меня не правильно,но мне кажется это глупо
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 16:20
Как тебе еще объяснить?)
Я клин клином хочу выбить)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 15:21
Я сам этого персонажа не уважаю,но стучать....ну не знаю...
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 14:52
К сожалению не смог ответить на твой комментарий из-за бана.. Его скрыли.
Отвечу тут.
Данный пользователь заработал то, что заслужил. Я даже рад что награда наконец нашла героя.
Харут
Харут
сегодня в 14:32
Жалко Палыча....
VIPded
VIPded
сегодня в 14:30
Обидели деда ни про что...(((
Накир
Накир
сегодня в 14:30
Молодец Палыч
112910415
112910415
сегодня в 14:26
и здесь тренера можно понять -
ничего нового в тексте не содержится и не предполагалось
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:26
Просто выгнали, что тут комментировать?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:03
Сёмин: Интервью с Кикнадзе? Кто такой Кикнадзе?...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 14:01
А это "олицетворение гениальности" к чему в этой теме???Или комментариев главное побольше,а их качество никому не интересно!!!!?
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 13:51
Правильно ответил.
Брулин
Брулин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Понятно
beefs
beefs
сегодня в 13:40
кто платит, тот и заказывает музыку...
Legend 6
Legend 6 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:32
Ну это не то интервью))) Семин говорил что в конце мая все расскажет.
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 13:25
Сажают угодных тренеров, которые будут молчать в тряпочку. Палыч не будет молчать. Напоминает Спартак с Кононовым...
Брулин
Брулин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:17
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которого с 1 июня заменит Марко Николич, прокомментировал высказывания генерального директора Василия Кикнадзе.

Кикнадзе заявил, что клубу необходимо работать над развитием молодых футболистов. Также гендиректор «Локо» сказал о Семине: «За 1,5 года моей работы ни разу не удалось вытащить его на игры «Казанки» и молодежки».

«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать.

Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал Семин.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:14
и это верное решение!!! жалкий кик не понял что наделал или сумма что осела в кармане настолько велика что плевать))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:13
Подленько, очень подленько повел себя Кикнадза . Он не понимает, что про него болельщики рано или поздно забудут, а Палыч останется на вечные времена !!!
Здоровья Палычу и успехов в футболе и вне его!!!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:09
Юрий Палыч, ждем Ваше интервью.
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