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Дмитрий Комбаров: «Не уверен, что возобновление РПЛ – правильная идея»

сегодня, 10:19

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос, рад ли он предстоящему возобновлению розыгрыша РПЛ.

С одной стороны, конечно, ведь любой футболист хочет играть. Вроде недавно был отпуск, отработали несколько игр, и снова в отпуск. Сидеть на одном месте надоело. Но учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ – правильная идея.

Самое главное – здоровье населения страны, футболистов. На мой взгляд, оно все еще находится под угрозой. Не зря говорят, что вторая волна может накрыть регионы. В четырех командах есть зараженные игроки, а если еще у кого-то будут положительные тесты? Ведь пока не все клубы получили результаты. Если выявят другие случаи ковида, на мой взгляд, целесообразно отменить турнир. Даже если их будет немного, слечь могут лидеры. Нарушится подготовка, как это случилось в «Динамо». Ребята наверняка уже контактировали друг с другом. Значит, надо снова садиться на карантин, либо тренироваться индивидуально, но тогда ты не подготовишься нормально к турниру. В любом случае мы рискуем… Здоровьем прежде всего.

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Храневец
Храневец
сегодня в 18:44
ФУТБОЛ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ ВСЕ РАВНО , ЧТО БРАЧНАЯ НОЧЬ БЕЗ НЕВЕСТЫ !вместо невесты левая рука!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 4rest (раскрыть)
сегодня в 17:06
Признаки "вирусолога" как косвенные, так и явные видны из смысла изложения мыслей. Мы все разговариваем как минимум на трех языках, и это не снимает обязанности писать грамотно, тем более, что интернет способствует этому (не всем, правда)
andrefino13
andrefino13
сегодня в 15:02
Не удивлён мнением Дмитрия Комбарова... Кто любит футбол, будет и играет.Спатаку в плюс, что ушли Глушаков и Клмбаров, коллектив чище стал, футбол возвращается в клуб.
4rest
4rest ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:32, ред.
Если честно то не очень, ко всему привыкаешь. Будучи гос служащим консультирую население на русском и (молдавском) румынском языке, а с европейскими партнерами на английском
feris1
feris1
сегодня в 14:29
В масках пусть играют)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:13
Это верно, Дмитрий! Но как сделать так, чтобы это дошло до чиновников РПЛ? Им то важнее, чтобы шоу возобновилось.
Footbolista
Footbolista ответ 4rest (раскрыть)
сегодня в 14:12, ред.
Тяжело на 3-х языках...респект...
у меня дед воевал в разведке...
брал 3-х языков ежедневно...рассказывал...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Печально
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:07
На заводах тысячи людей вышли это правильно, а десятки миллионеров футболистов выйти на работу это не правильно.
Omaxa
Omaxa
сегодня в 13:01
Кто не хочет играть, а получать деньги, то для того это не правильная идея.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:53
Абсолютно неправильная идея.
Prichal
Prichal
сегодня в 12:51
Чемпионат нужно возобновить только ради того, чтобы цска выкинуть из пятерки лидеров, не достоин он еврокубков.
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 12:49
Чушь несет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:29
вылетать не хочется))это понятно)))
Zeychba
Zeychba
сегодня в 12:28
Население страны работает, они пусть тоже поработают.
4rest
4rest ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:07, ред.
Во первых я не живу в РФ и разговариваю на 3 языках ежедневно. Во вторых где ты увидел хоть слово о том что я вирусолог. В третьих кроме как колких замечаний твой коммент не содержит каких либо аргументов по существу.
oFANATo
oFANATo ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Погребняк вон и без игр уже пишут заразился
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:55
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 11:54, ред.
    А ты знаешь сколько дистанционно работают?Уже 3 месяц скоро пойдет как дома.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 11:53
    Отдыхать конечно хорошо, но работать надо.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 11:52
    Дмитрий,конечно глупая идея,но коли хотят,то пусть попробуют,вдруг прокатит.Самое главное,чтобы не заражались во время игр,вот это опасно.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 11:47
    Комбарову и думать не нужно, а выполнять распоряжения вышестоящих органов. Другие работают и ничего. Все будет нормально, для этого и проводят обследования во всех командах.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:38
    В Беларуси играют и парад провели а смертных исходов меньше чем в Москве.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:34
    Дима, мы на работу ходим каждый день
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:27
    Дима, соберись !
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 11:15
    Если деньги получены вперёд завсегда приходит неуверенность в том нужно ли их отрабатывать или и так сойдёт.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:06
    Чемпионат надо доиграть, только без газпромовских команд.
    Dudikoff
    Dudikoff
    сегодня в 11:05
    Для полной безопасности, я бы ещё и следующий сезон отложил. Без зарплат футболистам. Ну, мало ли вторая волна и всё такое. Хотелось бы посмотреть, как они тогда запоют.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 4rest (раскрыть)
    сегодня в 11:02
    Как любопытно читать тексты крупного специалиста в области вирусологии. Если бы ещё у тебя с русским языком было бы дело получше, цены бы тебе не было, инфекционист ты наш
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 10:41
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