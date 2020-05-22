Ярошик: «Продление контракта с Ганчаренко мне кажется правильным шагом»

Экс-полузащитник ЦСКА прокомментировал решение московского клуба продлить контракт с главным тренером .

Руководство ЦСКА знает, что делает. Ганчаренко показал свои методы и свои результаты. Если бы боссы клуба в него не верили, то не стали бы продлевать контракт. В последнее время ЦСКА редко меняет тренера, и это правильно. Мне кажется, продлить договор с Ганчаренко — это правильный шаг. При этом, конечно, ему нужно улучшать стабильность игры команды и подниматься выше в турнирной таблице.