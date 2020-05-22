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Ярошик: «Продление контракта с Ганчаренко мне кажется правильным шагом»

сегодня, 02:52

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение московского клуба продлить контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко.

Руководство ЦСКА знает, что делает. Ганчаренко показал свои методы и свои результаты. Если бы боссы клуба в него не верили, то не стали бы продлевать контракт. В последнее время ЦСКА редко меняет тренера, и это правильно. Мне кажется, продлить договор с Ганчаренко — это правильный шаг. При этом, конечно, ему нужно улучшать стабильность игры команды и подниматься выше в турнирной таблице.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:07
время расставит всё по своим местам))) посмотрим))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:37
Все так и подумали
ОПС
ОПС
сегодня в 04:15
Правильно или нет покажет время.
xfptgf4r3wky
xfptgf4r3wky
сегодня в 03:21
Поживём увидим, так ли это
beefs
beefs
сегодня в 03:16
Ну, эксперт одобрил
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:15
Ну если руководству кажется то тогда ой.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:14
Итоги сезона покажут насколько это решение правильное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Я бы посплрил...
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