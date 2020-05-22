Булыкин – об интервью Кикнадзе: «Хорошо, когда люди объясняют свои решения»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поддержал решение гендиректора клуба Василия Кикнадзе дать интервью. В интервью менеджер, в частности, рассказал о том, как принималось решение о расставании «Локо» с главным тренером команды Юрием Сёминым. По словам Булыкина, Кикнадзе поступил правильно, дав интервью и объяснив свою позицию.
Кикнадзе сделал правильно. Хорошо, когда люди общаются и говорят, объясняют свои решения. Это здорово, что Василий Александрович решил выступить, учитывая, какое большое количество вопросов было к «Локомотиву». Поможет ли это навести мосты с болельщиками? Всё было сделано правильно, а дальше будет видно.
Напомним, что ранее руководство «Локомотива» решило не продлевать истекающий 31 мая контракт с Сёминым. В июне команду возглавит серб Марко Николич.
Кстати для тех кто не знает Булыкин советник директора ФК «Локомотив» Москва, то есть Кикнадзе!!!
Как поёт группа "Сектор Газа" "Я кланяюсь начальнику, ведь он второй отец, но надо только вовремя подлизывать попец"
Кстати для тех кто не знает Булыкин советник директора ФК «Локомотив» Москва, то есть Кикнадзе!!!
Как поёт группа "Сектор Газа" "Я кланяюсь начальнику, ведь он второй отец, но надо только вовремя подлизывать попец"