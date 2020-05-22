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Булыкин – об интервью Кикнадзе: «Хорошо, когда люди объясняют свои решения»

сегодня, 15:03

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поддержал решение гендиректора клуба Василия Кикнадзе дать интервью. В интервью менеджер, в частности, рассказал о том, как принималось решение о расставании «Локо» с главным тренером команды Юрием Сёминым. По словам Булыкина, Кикнадзе поступил правильно, дав интервью и объяснив свою позицию.

Кикнадзе сделал правильно. Хорошо, когда люди общаются и говорят, объясняют свои решения. Это здорово, что Василий Александрович решил выступить, учитывая, какое большое количество вопросов было к «Локомотиву». Поможет ли это навести мосты с болельщиками? Всё было сделано правильно, а дальше будет видно.

Напомним, что ранее руководство «Локомотива» решило не продлевать истекающий 31 мая контракт с Сёминым. В июне команду возглавит серб Марко Николич.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 18:46
дима лизнул за должность , а фото на котором мы стоим с булыкиным , я порвал !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:54
Теперь за Кикнадзе можно не переживать, он весть чистый, Дима его вылезал полностью!
Кстати для тех кто не знает Булыкин советник директора ФК «Локомотив» Москва, то есть Кикнадзе!!!
Как поёт группа "Сектор Газа" "Я кланяюсь начальнику, ведь он второй отец, но надо только вовремя подлизывать попец"
Prichal
Prichal
сегодня в 17:03, ред.
Булыкин хочет в Локомотив, там сейчас набор бездарей.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 16:53
Не нравится мне этот Булыкин...
asraeil
asraeil
сегодня в 16:42
Палычу от этого не легче....
andrefino13
andrefino13
сегодня в 16:34
По Булыкину можно понять, что сегодня есть Локомотив...
Fendan
Fendan
сегодня в 16:03
Не нужно принимать такие решения.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:58
Булыкин - мерзкий подхалим.
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:57
Наверняка уже выбил.
Yurza
Yurza
сегодня в 15:48
Сначала подлянку сделают, а потом объясняют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:10
Решения весьма спорные..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:08
Как то подозрительно Дима подлизнул??? Теплое местечко себе выбивает???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:07
дима ты бредишь))
hsxjcydwxtn4
hsxjcydwxtn4
сегодня в 15:05
Правильно поступил. Согласен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:05
А я не поддержал!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 15:04
Только объяснять нужно честно.
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