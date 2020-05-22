Булыкин – об интервью Кикнадзе: «Хорошо, когда люди объясняют свои решения»

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сегодня, 15:03

Бывший игрок «Локомотива» поддержал решение гендиректора клуба Василия Кикнадзе дать интервью. В интервью менеджер, в частности, рассказал о том, как принималось решение о расставании «Локо» с главным тренером команды Юрием Сёминым. По словам Булыкина, Кикнадзе поступил правильно, дав интервью и объяснив свою позицию.

Кикнадзе сделал правильно. Хорошо, когда люди общаются и говорят, объясняют свои решения. Это здорово, что Василий Александрович решил выступить, учитывая, какое большое количество вопросов было к «Локомотиву». Поможет ли это навести мосты с болельщиками? Всё было сделано правильно, а дальше будет видно.

Напомним, что ранее руководство «Локомотива» решило не продлевать истекающий 31 мая контракт с Сёминым. В июне команду возглавит серб Марко Николич.