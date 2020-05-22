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«Рубин» сообщил о возвращении Кварацхелии и Давиташвили в Казань

вчера, 21:32

Пресс-служба «Рубина» в клубном твиттере сообщила о возвращении в Россию грузинских полузащитников Зурико Давиташвили и Хвичи Кварацхелии.

Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань. Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.

Ранее чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли шесть легионеров «Рубина».

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Все комментарии
Yurza
Yurza
сегодня в 01:29
Вина привезли Киндзмараули.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:18
Казань ликует.
Yurza
Yurza
вчера в 22:50
Теперь можно и в пердив собираться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:55
Грузины выбрали единственный вид транспорта на котором можно добраться.
beefs
beefs
вчера в 21:53
так постепенно все и соберутся
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:48
ну вот всё хорошо))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:41
Вот и грузины в Казань подъехали))
drug01
drug01
вчера в 21:35
Удачи правильно!!!!
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:35
Теперь 2 недели тренироваться по Скайпу.
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