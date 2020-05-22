«Рубин» сообщил о возвращении Кварацхелии и Давиташвили в Казань

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вчера, 21:32

Пресс-служба «Рубина» в клубном твиттере сообщила о возвращении в Россию грузинских полузащитников и .

Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань. Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.

🇬🇪 Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.

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Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19. pic.twitter.com/ADZngtu9V1 — «Рубин» Казань (@fcrk) May 22, 2020

Ранее чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли шесть легионеров «Рубина».