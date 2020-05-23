Иностранные футболисты «Уфы» вернулись в Россию.
Отмечается, что Боян Йокич, Ионуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар совместно с иностранными игроками «Крыльев Советов» долетели до Самары, а уже оттуда вчетвером на микроавтобусе направились в Уфу.
Напомним, что футболисты команды сейчас тренируются на стадионе «Металлург» в Аше.
Легионеры «Уфы» вернулись в Россию!— ФК УФА (@UfaFc) May 23, 2020
Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар совместно с иностранными игроками «Крыльев Советов» долетели до Самары, а уже оттуда вчетвером на микроавтобусе направились в Уфу 👏 pic.twitter.com/QAEX8JKEKE