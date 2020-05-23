Легионеры «Уфы» вернулись в Россию

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вчера, 22:12

Иностранные футболисты «Уфы» вернулись в Россию.

Отмечается, что , , и совместно с иностранными игроками «Крыльев Советов» долетели до Самары, а уже оттуда вчетвером на микроавтобусе направились в Уфу.

Напомним, что футболисты команды сейчас тренируются на стадионе «Металлург» в Аше.