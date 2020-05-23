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Легионеры «Уфы» вернулись в Россию

вчера, 22:12

Иностранные футболисты «Уфы» вернулись в Россию.

Отмечается, что Боян Йокич, Ионуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар совместно с иностранными игроками «Крыльев Советов» долетели до Самары, а уже оттуда вчетвером на микроавтобусе направились в Уфу.

Напомним, что футболисты команды сейчас тренируются на стадионе «Металлург» в Аше.

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Все комментарии
Almazny
Almazny
сегодня в 00:14
Тренера бы им еще хорошего.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:50
В Уфу на базу и сразу за дело.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:41
Потянулись иноземцы на заработки!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:32
вот и иностранный легион подтянулся)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 22:17
Удачи!
2wux959n99u4
2wux959n99u4
вчера в 22:14
Подготовка к чемпу начинается.
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