Магнуссон и Сигурдссон вместе вернулись в Москву

Исландские футболисты ЦСКА защитник Хордур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон, сегодня, 25 мая, вместе прилетели в Москву.
«Ночью наш исландский дуэт Магнуссон и Сигурдссон вернулся в Москву. Арнор даже выспался в полете», — сообщила пресс-служба ЦСКА в твиттере.
Ночью наш исландский дуэт @HordurM34 и @arnorsigurdsson вернулись в Москву 🇮🇸🛬🇷🇺 Арнор даже выспался в полёте 😅 pic.twitter.com/odgQtsJ086— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 25, 2020
Теперь игрокам предстоит сдать тесты на коронавирус и пройти обязательный двухнедельный карантин.
Также недавно в Москву прибыли Влашич, Бийол и Бистрович.