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Магнуссон и Сигурдссон вместе вернулись в Москву

сегодня, 16:11

Исландские футболисты ЦСКА защитник Хордур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон, сегодня, 25 мая, вместе прилетели в Москву.

«Ночью наш исландский дуэт Магнуссон и Сигурдссон вернулся в Москву. Арнор даже выспался в полете», — сообщила пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Теперь игрокам предстоит сдать тесты на коронавирус и пройти обязательный двухнедельный карантин.

Также недавно в Москву прибыли Влашич, Бийол и Бистрович.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 16:27
что то они задержались
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 16:18
И дружненько на 2 недели в карантин.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:11
вот это радует!!))
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