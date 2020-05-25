Магнуссон и Сигурдссон вместе вернулись в Москву

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сегодня, 16:11

Исландские футболисты ЦСКА защитник и полузащитник , сегодня, 25 мая, вместе прилетели в Москву.

«Ночью наш исландский дуэт Магнуссон и Сигурдссон вернулся в Москву. Арнор даже выспался в полете», — сообщила пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Ночью наш исландский дуэт @HordurM34 и @arnorsigurdsson вернулись в Москву 🇮🇸🛬🇷🇺 Арнор даже выспался в полёте 😅 pic.twitter.com/odgQtsJ086 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 25, 2020

Теперь игрокам предстоит сдать тесты на коронавирус и пройти обязательный двухнедельный карантин.

Также недавно в Москву прибыли Влашич, Бийол и Бистрович.