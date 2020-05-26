Халк: «Люблю „Зенит“ всем сердцем»

Экс-нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поздравил петербургский клуб с 95-летием.

Всем привет! Какая честь для меня поздравить сегодня тебя, «Зенит». 95 лет большой истории, многочисленных титулов, и я уверен — ты ещё напишешь множество славных страниц и завоюешь отличные трофеи.

Я счастлив был провести с тобой 4 года, меня отлично приняли в клубе, в Санкт-Петербурге, в России. Я люблю «Зенит» всем сердцем, слежу даже на расстоянии и болею за тебя. Очень рад тому, что в прошлом году ты стал чемпионом, и надеюсь на повторение успеха в нынешнем сезоне. Да хранит тебя Бог. Шлю сердечный поцелуй всей зенитовской семье!