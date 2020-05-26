ГлавнаяНовости

Халк: «Люблю „Зенит“ всем сердцем»

сегодня, 02:47

Экс-нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поздравил петербургский клуб с 95-летием.

Всем привет! Какая честь для меня поздравить сегодня тебя, «Зенит». 95 лет большой истории, многочисленных титулов, и я уверен — ты ещё напишешь множество славных страниц и завоюешь отличные трофеи.

Я счастлив был провести с тобой 4 года, меня отлично приняли в клубе, в Санкт-Петербурге, в России. Я люблю «Зенит» всем сердцем, слежу даже на расстоянии и болею за тебя. Очень рад тому, что в прошлом году ты стал чемпионом, и надеюсь на повторение успеха в нынешнем сезоне. Да хранит тебя Бог. Шлю сердечный поцелуй всей зенитовской семье!

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил уверенность в том, что клубу удастся завоевать чемпионство второй раз подряд.

Все новости
Данни: «Надеюсь, однажды внесу ещё больший вклад в историю „Зенита“»
Сегодня, 03:36 Комментарии2
Ломбертс: «Вот уже 95 лет „Зенит“ – самый лучший клуб в мире»
Сегодня, 01:34 Комментарии4
Ким Дон Джин: «Надеюсь, Зырянов в будущем возглавит „Зенит“»
Сегодня, 01:18 Комментарии4
Торбинский: «Пока играл, мог отправиться за границу»
Сегодня, 00:08 Комментарии5
Уткин: «Гулиев совершенно не умеет себя вести. Впереди ММА»
Вчера, 23:33 Комментарии8
Мостовой: «Я уже даже забыл, что Гулиев играет за „Спартак“»
Вчера, 22:33 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
37rdsa3e77kk
37rdsa3e77kk
сегодня в 03:26
Всю жизнь походу по контракту обязан Хульк это говорить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:09
Любовь она такая
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:03
Халк просто красавчег..
Mangur
Mangur
сегодня в 02:55
Не верю, деньги он любит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100