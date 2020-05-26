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Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с 95-летием клуба

сегодня, 02:13

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Марсель», поздравил петербургский клуб с 95-летием.

Хочу поздравить тебя с днём рождения, надеюсь, ты получаешь удовольствие от праздника! Для меня ты — особенный клуб, подаривший множество прекрасных воспоминаний. Надеюсь, однажды мне удастся испытать те же эмоции, что я пережил вместе с тобой. То было особенное время. Меня прекрасно приняли в клубе: игроки, персонал и, разумеется, мистер Миллер, мистер Дюков, мистер Митрофанов. Это было важно для меня, когда я только прибыл в «Зенит».

С теплом вспоминаю клуб, Россию, российских футболистов и вообще всех игроков и искренне надеюсь, что придёт день, когда эти эмоции повторятся вновь: быть с тобой на «Газпром Арене» и радоваться чемпионству нашей любимой команды. Всего самого наилучшего и удачи, особенно моему дорогому другу Сергею Семаку — продолжай делать свою отличную работу и вновь становись чемпионом! До скорой встречи!

Вчера Виллаш-Боаш после новости о том, что он не хочет продлевать контракт с «Марселем», заявил, что счастлив во французском клубе.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:57
Вилаш-Боаш тоже присоединился
Caniggia
Caniggia
сегодня в 02:31
Помнит бородень, но тренеришка он средненький!
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 02:29
Питер поздравляет весь мир, весь мир за Зенит.
77v45qhmvgz5
77v45qhmvgz5
сегодня в 02:25
Не забывает рыжий немытых
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