Дзюба: «Надеюсь, что впереди у „Зенита“ будет потрясающее будущее»

Нападающий «Зенита» в эфире «Матч ТВ» обратился к болельщикам «сине-бело-голубых» в связи с 95-летием клуба, которое отмечается в понедельник, 25 мая.

Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее. Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за «Зенит», переживайте за нас, помните историю «Зенита» и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Еще раз с праздничком.