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Дзюба: «Надеюсь, что впереди у „Зенита“ будет потрясающее будущее»

сегодня, 20:55

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в эфире «Матч ТВ» обратился к болельщикам «сине-бело-голубых» в связи с 95-летием клуба, которое отмечается в понедельник, 25 мая.

Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее. Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за «Зенит», переживайте за нас, помните историю «Зенита» и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Еще раз с праздничком.

Отметим, что ранее Дзюба поучаствовал в акции, приуроченной к 95-летию «Зенита».

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Все комментарии
Yurza
Yurza
сегодня в 21:29
А спартак и цска в пердив уйдут, а потом в небытие.
oFANATo
oFANATo ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 21:24
Ой ли!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 21:22
и без кабинетных дел выиграем!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:21
Артём, выиграем ещё не один чемпионат!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:17
тёма как всегда слишком торопится))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:14
Вся история в фотоаппарате Зенит).
drug01
drug01
сегодня в 21:08
Розовые сны....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:59, ред.
Да будут, будут.....или в честь юбилея или юбилейно-кабинетные если чемпионат не доиграют, не переживай.)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:56
Для начала золотые медали очередные. Гыгыгы
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