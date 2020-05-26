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Алехандро Гомес признался, что мог заиграть под руководством Симеоне

сегодня, 11:04

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес признался, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хотел видеть его в своей команде. 

Целое лето я обедал с Симеоне в Аргентине. Он сказал мне, что летом клуб попробует меня подписать.

В то время «Атлетико» не очень хорошо себя чувствовал, клуб предлагал за меня 6 млн евро. А «Катания» не хотела продавать меня менее чем за 10 млн, в итоге ничего не произошло. Они не продали меня, мне хотелось умереть.

Ранее Алехандро Гомес высказался о главном тренере «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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сегодня в 11:04
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