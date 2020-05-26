Алехандро Гомес признался, что мог заиграть под руководством Симеоне

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес признался, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хотел видеть его в своей команде.
Целое лето я обедал с Симеоне в Аргентине. Он сказал мне, что летом клуб попробует меня подписать.
В то время «Атлетико» не очень хорошо себя чувствовал, клуб предлагал за меня 6 млн евро. А «Катания» не хотела продавать меня менее чем за 10 млн, в итоге ничего не произошло. Они не продали меня, мне хотелось умереть.
Ранее Алехандро Гомес высказался о главном тренере «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.