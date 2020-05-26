Робинсон: «Коутиньо стал бы отличным приобретением для „Тоттенхэма“»

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии выразил мнение, что «шпорам» следует попытаться подписать полузащитника «Баварии» , права на которого принадлежат «Барселоне».

Трансферному рынку будет нанесён удар, но игроки всё равно будут переходить в другие команды. Я всё ещё вижу возможность для подписания Коутиньо.

«Бавария» не стала активировать опцию выкупа, и очевидно, что Коутиньо с некоторого времени не входит в планы «Барселоны». Поэтому я вижу его возвращение в Премьер-Лигу. Думаю, он стал бы отличным приобретением для «Тоттенхэма».

Мне кажется, ему не удалось адаптироваться к новым условиям, с тех пор как он покинул Англию, и этот игрок явно подходит Премьер-Лиге. Он определённо усилил бы её.