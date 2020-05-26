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Робинсон: «Коутиньо стал бы отличным приобретением для „Тоттенхэма“»

сегодня, 06:34

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон выразил мнение, что «шпорам» следует попытаться подписать полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне».

Трансферному рынку будет нанесён удар, но игроки всё равно будут переходить в другие команды. Я всё ещё вижу возможность для подписания Коутиньо.

«Бавария» не стала активировать опцию выкупа, и очевидно, что Коутиньо с некоторого времени не входит в планы «Барселоны». Поэтому я вижу его возвращение в Премьер-Лигу. Думаю, он стал бы отличным приобретением для «Тоттенхэма».

Мне кажется, ему не удалось адаптироваться к новым условиям, с тех пор как он покинул Англию, и этот игрок явно подходит Премьер-Лиге. Он определённо усилил бы её.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:45
Для начала нужно приобрести а то у шпор с приобретениями туговато.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:36
Кто ж его знает...
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