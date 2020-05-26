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Пиенаар рассказал любопытную историю об «Аяксе» и Ибрагимовиче

сегодня, 08:03

Экс-полузащитник «Эвертона» и сборно ЮАР Стивен Пиенаар рассказал историю о своём бывшем одноклубнике по «Аяксу» Златане Ибрагимовиче.

Обычно я жил в одной комнате со Златаном и Рафой [ван дер Вартом]. Вспоминаю один из матчей в Гронингене. Накануне игры мы были в одном из отелей в пригороде. Хулиганы в Нидерландах могут быть очень активными, но наш отель находился в достаточно отдалённом месте, и мы не думали, что возникнут какие-то проблемы.

Мы поужинали и разошлись по комнатам. Посмотрели телевизор и легли спать, только чтоб проснуться в час ночи. Нас разбудил клубный врач, он стоял в одной пижаме. Очень спокойно он сказал нам, чтобы мы не паниковали, но в клубном автобусе произошёл пожар, и нам надо взять свои сумки и покинуть комнаты.

Тогда я вспомнил, что автобус был припаркован прямо под нашим окном, я раздвинул занавески и увидел, как высоко поднялось пламя, и подумал, что автобус взорвётся. Я поднял свою сумку, но тут Златан сказал мне: «Ты же не собираешься уходить просто так, ты должен взять и мою сумку тоже!»

Мы прождали около отеля где-то полтора часа, стоя на морозе, и не были уверены в том, что игра состоится. Рональд Куман, наш тренер, сказал нам идти спать. Но я спал вполглаза.

Матч должен был состояться. Куман, который был для нас вторым отцом, сказал: «Посмотрите, через что они заставили вас пройти. Примите холодный душ, потому что половина из вас всё ещё сонные, а затем выиграйте этот матч». И мы победили со счётом 2:0. Златан забил.

Напомним, вчера стало известно, что Ибрагимович получил травму на тренировке «Милана» и может выбыть на долгий срок.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:05
одни фантазёры историки после изоляции))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:04
Потянуло на ностальгию...
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