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В Крыму стартовал прием заявок на отбор в академию

сегодня, 12:27

В пресс-службе Крымского футбольного союза (КФС) сообщили, что прием заявок на отбор в академию футбола стартовал во вторник на официальном сайте первого в Крыму спортивного учебного заведения, где будут профессионально обучаться юные спортсмены.

Сегодня стартовал прием заявок в первую в Крыму академию футбола. Заявки принимаются на официальном сайте академии, который начал работу с сегодняшнего дня. Прием заявок будет проходить до июля, все зависит от ситуации с пандемией. Возможно, сроки отбора будут продлены до середины июля.

Академия будет находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн рублей.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 12:41
А за какой страной УЕФА этих пацанов зарегистрирует?...
beefs
beefs
сегодня в 12:28
В Крыму футбол не умер
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