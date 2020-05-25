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Семак, Дзюба и Иванович выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»

сегодня, 13:12

«Зенит» принял участие в традиционном полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости в честь 95-летия клуба.

В торжественном мероприятии приняли участие: главный тренер команды Сергей Семак, генеральный директор Александр Медведев, а также форвард Артем Дзюба и защитник Бранислав Иванович.

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23 мая Комментарии3
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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 14:53
Было за что стрелять!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:52
Дата солидная.И ни одного своего.Все пришлые.Грустно.
Может офицер-наводчик свой, коренной?
makkie
makkie
сегодня в 14:26, ред.
iri13
iri13
сегодня в 14:25
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ КЛУБ!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:22
Дзюба стрелял сигареты...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:01
Стреляли из пушки. Заряжали Дзюбой...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:43
Надо было по Смольному пальнуть осколочным.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 13:40
Артёмка соблюдает "масочно-шортовый" режим....
Без штанов..но в маске...
beefs
beefs
сегодня в 13:39
играются ребята, посмотрим их на поле...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:36
дзюба в пижаме пришел...
LOpp
LOpp
сегодня в 13:26
Какие 95 лет?
ФК Газпром образовался в 2007 году.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:25
Да да, Кержаков не попал даже в список стреляющих...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:21
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою,
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою! (С)
Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:21
Зенит- с почти юбилеем!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:20
Кержаков - не попал.
makkie
makkie
сегодня в 13:16
Надеюсь, Кержакову не давали стрелять в небо?
А то ж мог запулить в Зимний дворец.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:16
Питер с праздником!!!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:14
Семак и Иванович выстрелили Дзюбой из пушки
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:13
Куда попали???
drug01
drug01
сегодня в 13:13
Отличный результат!
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