Семак, Дзюба и Иванович выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»

«Зенит» принял участие в традиционном полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости в честь 95-летия клуба.
В торжественном мероприятии приняли участие: главный тренер команды Сергей Семак, генеральный директор Александр Медведев, а также форвард Артем Дзюба и защитник Бранислав Иванович.
Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости 💙🔥#Зенит95 #СеверноеСияние95✨ pic.twitter.com/aGssLm6zq3— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) May 25, 2020
Может офицер-наводчик свой, коренной?
Может офицер-наводчик свой, коренной?
Без штанов..но в маске...
Без штанов..но в маске...
ФК Газпром образовался в 2007 году.
ФК Газпром образовался в 2007 году.
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою,
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою! (С)
Гыгыгы
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою,
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою! (С)
Гыгыгы
А то ж мог запулить в Зимний дворец.
А то ж мог запулить в Зимний дворец.