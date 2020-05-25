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Гулиев переведен в «Спартак-2»

сегодня, 19:42

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Тренерский штаб принял решение вызвать Шильцова для работы с основой после того, как Тарасовку покинул Аяз Гулиев: он переведен в «Спартак-2».

Как сообщается в СМИ, такое решение клуба могло быть вызвано тем, что Гулиев нарушил дисциплину.

Напомним, что недавно игрок восстановился от травмы.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:56
Сначала подрался, чудом не повторил славный путь Коко потом получил травму, а сейчас нарушил дисциплину. А все это следствие отмазки после избиения американца. Тогда бы сел, сейчас бы другим человеком был. Федун во всем виноват. А с другой стороны праздник был вчера Ид-аль-Фитр , напился видимо поклонник пророка Мухаммеда. Вот и результат
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:49
Гуля неисправим.Горячая кровь.
Не впитал еще необходимый дух,не проникся стеночками и забеганиями.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:46
Кому то на мозоль наступил...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:45, ред.
Значит, провинился..
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