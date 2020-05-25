Гулиев переведен в «Спартак-2»

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сегодня, 19:42

Полузащитник «Спартака» переведен в «Спартак-2». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Тренерский штаб принял решение вызвать Шильцова для работы с основой после того, как Тарасовку покинул Аяз Гулиев: он переведен в «Спартак-2».

Как сообщается в СМИ , такое решение клуба могло быть вызвано тем, что Гулиев нарушил дисциплину.

Напомним, что недавно игрок восстановился от травмы.