Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
Тренерский штаб принял решение вызвать Шильцова для работы с основой после того, как Тарасовку покинул Аяз Гулиев: он переведен в «Спартак-2».
Как сообщается в СМИ, такое решение клуба могло быть вызвано тем, что Гулиев нарушил дисциплину.
Напомним, что недавно игрок восстановился от травмы.
Не впитал еще необходимый дух,не проникся стеночками и забеганиями.
Не впитал еще необходимый дух,не проникся стеночками и забеганиями.