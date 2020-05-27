Top.Mail.Ru
Гинер: «Люди устали от самоизоляции»

27 мая 2020, 16:33

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможное возобновление чемпионата России.

Чувства двоякие. С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает, я прежде всего говорю о немецкой Бундеслиге, что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Это не мои ощущения, об этом говорят и рейтинги телетрансляций чемпионата Германии. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен — и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии.

Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах, возможно о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса. И, очевидно, нужно подготовить медицинские требования по допуску болельщиков на трибуны. Это измерения температуры у болельщиков, экспресс-тесты и так далее.

Люди устали от самоизоляции, соскучились по своим любимым командам и игрокам, нужно и о них подумать и предоставить им самим возможность выбирать между походом на стадион и просмотрам матчей по телевидению.

oFANATo
oFANATo
27 мая 2020 в 19:32
Да всем уже давно стало ясно, что футбол без зрителей это не футбол.
А пародия на любимый всеми вид спорта.
SHMEL
SHMEL ответ LOpp (раскрыть)
27 мая 2020 в 18:28
Новостью выше фердун ноет еще более слезно, переходи туда.
Nevastol
Nevastol
27 мая 2020 в 17:56
По карманам не у кого пошарить.
LOpp
LOpp
27 мая 2020 в 17:11, ред.
Люди устали от постоянного нытья Гинера
Брулин
Брулин
27 мая 2020 в 17:10
Полностью согласен с Гинером. Метро работает, предприятия работают, стройки работают, с июня наверняка откроются торговые центры и т.д. На парад Победы приглашают гостей со всего мира. А на стадион ходить нельзя. Ну как это назвать, если не 56изм.
drug01
drug01
27 мая 2020 в 17:04
Все устали но выхода нет
ДСА
ДСА
27 мая 2020 в 16:57
Обязать Матч-ТВ показать все матчи бесплатно!
На посошок
На посошок
27 мая 2020 в 16:35
Стадо загнали в стойло)
mihaluch
mihaluch
27 мая 2020 в 16:35
Не бегая устали.
VAN ARM
VAN ARM
27 мая 2020 в 16:34
и с этим не поспорить)))
