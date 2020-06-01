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«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду «Манчестер Сити» вместо Санчо

вчера, 19:42

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Как сообщается, аналитический отдел «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру Стерлинга как один из потенциальных трансферов нынешним летом.

Приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» все еще остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Однако в случае провала трансфера Санчо, МЮ готов приложить все усилия, чтобы подписать одного из лучших игроков своих принципиальных соперников. Стерлинг может оказаться в «Манчестер Юнайтед», если суд не одобрит апелляцию «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 21:02
Буду только «за» если МЮ подпишет Стерлинга. В таком случае есть вероятность, что Санчо ещё годик «попылит» в составе «шмелей». Хороший игрок. Поможет Дортмунду.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 20:55
Если верить английской прессе, то Стерлинг уже давно подыскивает новый клуб, в случаи отклонения апелляции, его уже обратно в Ливерпуль отправляли, теперь в Юнайтед, интересно какой следующий клуб будет в претендентах на Рахима?
Медив
Медив
вчера в 20:51
Глэзеров без штанов такими темпами оставят
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:41
particular
particular
вчера в 20:33
Если... Если... Условности могут перевесить все усилия и вариации...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:18
Бред, воспитаннику Ливерпуля и игроку МС нечего делать в МЮ
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:16
не "не одобрит апелляцию..", а отклонит апелляцию.
Mikki
Mikki ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
вчера в 20:11
Шутите? Там коэф 3,2, выигрыш 6500. Как можно выиграть с 6500 группу?
shlifen
shlifen
вчера в 20:03
То что Рахим "Фунт" Стерлинг на такое способен - вопросов нет, но МС его туда не отпустит... Да и МЮ вроде за Санчо охотится...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Нехилая у чела получилась "рассрочка" на матче Мидьюланд - Хорсенс.Теперь ему смело можно объявлять себя банкротом, ничего не возвращая. Подскажите как встроиться в эту финансовую пирамиду ? ))
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:01
Еще не было слухов шо ранальда возвращается)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:59
не верится в это))
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:54
Не вариант!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:53
Слабо верится в такой исход.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:50
Прямо всем звезд подавай...
drug01
drug01
вчера в 19:43
Надо брать скорей
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