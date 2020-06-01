«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду «Манчестер Сити» вместо Санчо

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вчера, 19:42

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием вингера «Манчестер Сити» .

Как сообщается, аналитический отдел «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру Стерлинга как один из потенциальных трансферов нынешним летом.