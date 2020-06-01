«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду «Манчестер Сити» вместо Санчо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Как сообщается, аналитический отдел «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру Стерлинга как один из потенциальных трансферов нынешним летом.
Приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» все еще остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Однако в случае провала трансфера Санчо, МЮ готов приложить все усилия, чтобы подписать одного из лучших игроков своих принципиальных соперников. Стерлинг может оказаться в «Манчестер Юнайтед», если суд не одобрит апелляцию «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков.