«Ювентус» предложил «Челси» Бернардески в обмен на Жоржиньо

«Ювентус» намерен обменять нападающего Федерико Бернардески на хавбека «Челси» Жоржиньо. Туринцы уже сделали «синим» соответствующее предложение, пишет источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что Бернардески готов перейти в «Челси».
По данным СМИ, «Челси» заинтересован в услугах Бернардески. При этом сообщалось, что на игрока также претендуют «Арсенал» и МЮ.
Он же как и дед. Со стороны вроде придраться не к чему, но это надо почувствовать на себе, чтобы понять всю глубину глубин
Он же как и дед. Со стороны вроде придраться не к чему, но это надо почувствовать на себе, чтобы понять всю глубину глубин