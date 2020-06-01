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«Ювентус» предложил «Челси» Бернардески в обмен на Жоржиньо

вчера, 18:59

«Ювентус» намерен обменять нападающего Федерико Бернардески на хавбека «Челси» Жоржиньо. Туринцы уже сделали «синим» соответствующее предложение, пишет источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что Бернардески готов перейти в «Челси».   

По данным СМИ, «Челси» заинтересован в услугах Бернардески. При этом сообщалось, что на игрока также претендуют «Арсенал» и МЮ.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:49
Это от безысходности, потому что некого было ставить на эту позицию. Когда вместо Жоржиньо в последних двух матчах играл Гилмор - Челси выиграл с общим счетом 6-0. Совсем другие скорости пошли. С Жоржиньо на построение атаки уходит минут пять. Так что я буду рад, если Жоржиньо подарят кому нибудь.
Он же как и дед. Со стороны вроде придраться не к чему, но это надо почувствовать на себе, чтобы понять всю глубину глубин
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
вчера в 22:24
ну не сказал бы))в этом сезоне ваш лидер,очень ваши фаны его хвалят
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:00
и это только ветер)))
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:52
Да Жорж, если честно, тоже
Медив
Медив
вчера в 20:49
Только на Игуаина и годовой запас еды для него. То есть Игуаин и 50 млн где то
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:31
Посмотри хоть 2-3 игры,как там Жорик феерит))Особенно против Уотфорда где у него тока вратарь мяч не отбирал))
juvenale
juvenale
вчера в 20:28
неплохо бы было,бернардески все равно дно
ДСА
ДСА
вчера в 19:55
Вариант вполне возможен.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:47
Или делает вид что шуршит!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:31, ред.
Жоржиньо посильнее
izrafel
izrafel
вчера в 19:03
Не равнозначный обмен...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:02
Юве больше всех шуршит!!!
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