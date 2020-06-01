«Ювентус» предложил «Челси» Бернардески в обмен на Жоржиньо

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вчера, 18:59

«Ювентус» намерен обменять нападающего на хавбека «Челси» Жоржиньо. Туринцы уже сделали «синим» соответствующее предложение, пишет источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Отмечается, что Бернардески готов перейти в «Челси».