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ЦСКА хочет подписать канадца Ларина

вчера, 23:46

Форвард «Бешикташа» Кайл Ларин может перебраться в Россию.

К 25-летнему канадцу проявляет интерес ЦСКА, который готов платить футболисту 1,7 млн евро в год. На нападающего также претендует ПАОК. Нынешний сезон Ларин провел в бельгийском ФК «Зюлте-Варегем» на правах аренды. На его счету в Про-Лиге 29 матчей, 7 голов и 3 голевые передачи. Известный портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,2 млн евро.

Недавно ходили слухи, что полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА.

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Все комментарии
FCSM 38
FCSM 38
сегодня в 02:03
И в придачу к нему Дукалиса
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:39
С каких это пор, Канада футбольная страна с русскими фамилиями у негров?
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 00:35
Хорошая шутка, в "цвет")
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:33
Пускай берут всех - веселей пастись будет))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:20
Если даже допустить , что этот Ларин умеет играть в футбол, то предположить, что ему будут платить 1,7 млн евро может только сумасшедший. Там ведущие игроки столько не получают. Одним словом - это неудачная шутка. Никаких Лариных из Канады Гинер не допустит в ЦСКА.
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 00:06
Это то, что коням сейчас нужно.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:04
Это же не хоккей
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:00
Канадцев в хоккейный цска надо подписывать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:58, ред.
Ещё у Пушкина...2 века назад...в "Евгении Онегине"
"Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый..."
"Он был простой и добрый барин.
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин..."

Нынешний Ларин...
beefs
beefs
вчера в 23:54
и где их таких находят?...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:47
Кого ж еще пернатые принесут в ЦСКА?
drug01
drug01
вчера в 23:46
Это хорошо удачи
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