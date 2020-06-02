ЦСКА хочет подписать канадца Ларина

Форвард «Бешикташа» Кайл Ларин может перебраться в Россию.
К 25-летнему канадцу проявляет интерес ЦСКА, который готов платить футболисту 1,7 млн евро в год. На нападающего также претендует ПАОК. Нынешний сезон Ларин провел в бельгийском ФК «Зюлте-Варегем» на правах аренды. На его счету в Про-Лиге 29 матчей, 7 голов и 3 голевые передачи. Известный портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,2 млн евро.
Недавно ходили слухи, что полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА.
"Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый..."
"Он был простой и добрый барин.
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин..."
Нынешний Ларин...
"Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый..."
"Он был простой и добрый барин.
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин..."
Нынешний Ларин...