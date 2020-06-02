ЦСКА хочет подписать канадца Ларина

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вчера, 23:46

Форвард «Бешикташа» может перебраться в Россию.

К 25-летнему канадцу проявляет интерес ЦСКА , который готов платить футболисту 1,7 млн евро в год. На нападающего также претендует ПАОК . Нынешний сезон Ларин провел в бельгийском ФК «Зюлте-Варегем» на правах аренды. На его счету в Про-Лиге 29 матчей, 7 голов и 3 голевые передачи. Известный портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,2 млн евро.