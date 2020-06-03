Балотелли вновь пропустил тренировку «Брешии»

Форвард «Брешии» Марио Балотелли вновь пропустил тренировку команды. Игрок без разрешения отсутствовал на занятии коллектива, проведенном сегодняшним утром, сообщили итальянские СМИ.
На прошлой неделе Балотелли пропустил тренировку «Брешии» без уважительной причины. После этого президент клуба Массимо Челлино заявил, что сожалеет о подписании контракта с нападающим. По данным прессы, Челлино хочет досрочно расторгнуть соглашение с Балотелли. Вместе с тем сам игрок предпочитает остаться в «Брешии».