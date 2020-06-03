Балотелли вновь пропустил тренировку «Брешии»

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сегодня, 12:58

Форвард «Брешии» вновь пропустил тренировку команды. Игрок без разрешения отсутствовал на занятии коллектива, проведенном сегодняшним утром, сообщили итальянские СМИ .

На прошлой неделе Балотелли пропустил тренировку «Брешии» без уважительной причины. После этого президент клуба Массимо Челлино заявил, что сожалеет о подписании контракта с нападающим. По данным прессы, Челлино хочет досрочно расторгнуть соглашение с Балотелли. Вместе с тем сам игрок предпочитает остаться в «Брешии».