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Балотелли вновь пропустил тренировку «Брешии»

сегодня, 12:58

Форвард «Брешии» Марио Балотелли вновь пропустил тренировку команды. Игрок без разрешения отсутствовал на занятии коллектива, проведенном сегодняшним утром, сообщили итальянские СМИ.

На прошлой неделе Балотелли пропустил тренировку «Брешии» без уважительной причины. После этого президент клуба Массимо Челлино заявил, что сожалеет о подписании контракта с нападающим. По данным прессы, Челлино хочет досрочно расторгнуть соглашение с Балотелли. Вместе с тем сам игрок предпочитает остаться в «Брешии». 

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Все комментарии
Bordend
Bordend
сегодня в 15:49
Зулусу футбол больше не интересен.
Footbolista
Footbolista ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:38
Там грабеж в самом разгаре...боялся опоздать...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:33
Наверное в США улетел...
Albasin
Albasin
сегодня в 13:22
Положил на всё.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:01
злостный футбольный нарушитель)
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