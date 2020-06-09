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Вагнер Лав не будет заявлен на концовку сезона РПЛ

09 июня 2020, 15:51

Юрист РФС Денис Рогачев рассказал, в каком случае клубы РПЛ смогут дозаявлять футболистов на концовку нынешнего сезона.

На исполкоме приняли решение разрешить дозаявку клубам, но только точечную. То есть это не является открытием трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Разрешено дозаявлять из молодежных команд и команд второго и третьего состава. Также разрешили дозаявлять из спортивных школ, которые при клубах. Кроме того, разрешено возвращать игроков из аренд, продлевать аренды. И последнее исключение: если клуб теряет профессиональный статус, как «Луч», который не подал заявку ни в какой дивизион. Его футболисты могут заявиться в клубы РПЛ и команды, которые продолжают борьбу за Кубок страны.

Вагнер Лав не подходит под эти допущения. Насколько мы знаем, по этому поводу не было обращения от клуба.

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Все комментарии
Yuri Kudryavtsev
Yuri Kudryavtsev
09 июня 2020 в 22:33
Это закостенелые представление о спортсмене. Не подходит, не там играл, приехал поздно. Если судьи совсем не деревянные, то могут принять во внимание историю выступлений игрока за клуб. Считайте, что в отпуск съездил и теперь вернулся. А то перерывы с вирусными проблемами допустимы, а вчерашнего игрока уже можно не считать за футболиста. Был бы новичок из Казахстана, никто бы не возмутился. А тут вчерашний игрок-рекордсмен вернулся, а к нему как к игроку глубокого запаса относятся. Вагнер Лав доказал своей игрой право на место в составе. Другое дело, что это было при Валерии Газзаеве, а не при Викторе Гончаренко.
Альфи
Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июня 2020 в 21:46
Куда нам до ваших афёр....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
09 июня 2020 в 21:05
Нормально. За месяц подготовиться как следует, привыкнет к ребятам. Тренироваться то он будет с первых дней со всеми.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
09 июня 2020 в 21:00
Именно так, повторили счет игры в Лиссабоне.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июня 2020 в 20:59
Если не изменяет память мы обыграли тогда спартак 3:1
SHMEL
SHMEL
09 июня 2020 в 19:29
Очень жаль, что такой мастер будет просиживать без дела.
112910415
112910415
09 июня 2020 в 19:13
закон, как обычно, суров )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scuderia Ferrari (комментарий удален) (раскрыть)
09 июня 2020 в 19:09
В моем тексте просто была ирония. Кстати об отказе хряков от переноса игры с Цска в 2005.Хряки испугались сумасшедшей поддержки Цска после победы в КУЕФА. Но напомню тебе, что после двухпразднисных ночей ЦСКА унизил хряков по полной 3:0. А официальная версия хряков была по поводу запрета показа Кубка на стадионе, поскольку это " могло вызвать массовые беспорядки на стадионе" Хряки они всегда в "духе"
VAN ARM
VAN ARM
09 июня 2020 в 18:44
ну тут есть сомнения))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
09 июня 2020 в 18:24
Я правильно тебя понял, что Спартак жалко именно как будущую жертву Вагнера. Тема ведь о нем
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июня 2020 в 17:50
Да ладно, не страшно, лишь бы Дюков Вилкова опять на матч не поставил....
Хотя и других вариантов валом.😉
oFANATo
oFANATo ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
09 июня 2020 в 17:30
И не говори. кабинетным осталось ещё Вилкова назначить на полуфинал кубка со спартаком.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ oFANATo (раскрыть)
09 июня 2020 в 17:23, ред.
Бедный, несчастный спартак! Как мне его жалко! (нет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июня 2020 в 17:13
Не аышло у главбуха провернуть очередную афёру...
Kuvan
Kuvan
09 июня 2020 в 16:54
Российский футбол очень много потерял, ведь Вагнер Лав должен был исправить ошибки Маркизио и Шуррле.
oFANATo
oFANATo ответ Scuderia Ferrari (комментарий удален) (раскрыть)
09 июня 2020 в 16:40
Кто же его в отставку отправит, его только,только газпромовские в РФС протащили.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июня 2020 в 16:20
А разве он уже в ЦСКА?
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июня 2020 в 16:18
Это уже известно давно.
drug01
drug01
09 июня 2020 в 16:12
Тогда зачем он им нужен???
oFANATo
oFANATo
09 июня 2020 в 16:02, ред.
Так это было и так ясно из регламента.

ЦСКА да же и не поднимал этот вопрос на заседании РФС.

Это только зенит пользуется кабинетами в свою пользу.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
09 июня 2020 в 15:57
Жаль
Kuvan
Kuvan
09 июня 2020 в 15:51
Это огорчит коней.
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