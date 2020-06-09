Вагнер Лав не будет заявлен на концовку сезона РПЛ

Юрист РФС Денис Рогачев рассказал, в каком случае клубы РПЛ смогут дозаявлять футболистов на концовку нынешнего сезона.

На исполкоме приняли решение разрешить дозаявку клубам, но только точечную. То есть это не является открытием трансферного окна, в том числе для свободных агентов. Разрешено дозаявлять из молодежных команд и команд второго и третьего состава. Также разрешили дозаявлять из спортивных школ, которые при клубах. Кроме того, разрешено возвращать игроков из аренд, продлевать аренды. И последнее исключение: если клуб теряет профессиональный статус, как «Луч», который не подал заявку ни в какой дивизион. Его футболисты могут заявиться в клубы РПЛ и команды, которые продолжают борьбу за Кубок страны.

Вагнер Лав не подходит под эти допущения. Насколько мы знаем, по этому поводу не было обращения от клуба.