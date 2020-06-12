Италия. Серия А 2019/2020

«Вожак нашей стаи пропал». Жезус призвал Наингголана вернуться в «Рому»

12 июня 2020, 09:11

Защитник «Ромы» Жуан Жезус призвал полузащитника Раджу Наингголана вновь присоединиться к «Роме» этим летом.

Обмен сообщениями между двумя игроками начался вчера, когда Наингголан пожелал Жезусу счастливого 29-го дня рождения.

«С наилучшими пожеланиями, мой друг. Скоро увидимся...» - написал Раджа в инстаграме.

«Мы ждем тебя, вожак нашей стаи пропал! Ты же волк-ниндзя!» — ответил Жезус.

Наингголан, будучи игроком «Интера», в настоящее время находится на правах аренды в «Кальяри», но сардинцы точно не будут выкупать футболиста, а «нерадзурри» не рассчитывают на игрока в следующем сезоне.

За «Рому» Раджа выступал с 2014 по 2018 год.

Алдервейрелд: «Все думают, что карантин стал для игроков каникулами»
12 июня 2020
Арбелоа восхищён нынешней формой Эдена Азара
12 июня 2020
МакМанаман считает «Реал» фаворитом в борьбе за чемпионство
12 июня 2020
Миятович: «Похоже, Йович не понял, как нужно вести себя в „Реале“»
12 июня 2020
Венгер: «Убеждён, что „Барселона“ купит ещё одного нападающего»
12 июня 2020
Мюллер: «Странно говорить о новых подписаниях, заодно урезая зарплаты»
12 июня 2020
Charlie Scene
Charlie Scene
12 июня 2020 в 15:19
«Мы ждем тебя, стае не хватает вожака!» Жуан Жезус зовет Наингголана в «Рому»

Защитник «Ромы» Жуан Жезус призвал полузащитника «Интера» Раджу Наингголана вернуться в римский клуб.

Все началось с того, что Наингголан поздравил Жезуса с днем рождения, которому 10 июня исполнилось 29 лет. В сообщении в инстаграме Раджа также добавил фразу «до скорой встречи».

Это было истолковано многими болельщиками как намек на возвращение бельгийца в «Рому». Это предположение подкрепил Жезус, когда защитник «волков» ответил своему экс-одноклубнику следующее:

«Мы ждем тебя, стае не хватает вожака! Ты ниндзя-волк!»

Наингголан в настоящее время находится в аренде в «Кальяри», у сардинцев нет права на выкуп контракта игрока. Права на Раджу принадлежат «Интеру», который летом 2018 года заплатил «Роме» за хавбека 40 млн евро.

В прессе появляются слухи о том, что Наингголан может вернуться в «Рому», в составе которой забил 33 гола в 203 матчах.


этой вести как минимум день уже;)
ДАША Д
ДАША Д
12 июня 2020 в 10:25
Главное, что бы вожак травку не курил.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июня 2020 в 09:59
Не вернется, характерами явно не сошлись.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июня 2020 в 09:12
это будет бомба!
