«Вожак нашей стаи пропал». Жезус призвал Наингголана вернуться в «Рому»

Защитник «Ромы» Жуан Жезус призвал полузащитника Раджу Наингголана вновь присоединиться к «Роме» этим летом.
Обмен сообщениями между двумя игроками начался вчера, когда Наингголан пожелал Жезусу счастливого 29-го дня рождения.
«С наилучшими пожеланиями, мой друг. Скоро увидимся...» - написал Раджа в инстаграме.
«Мы ждем тебя, вожак нашей стаи пропал! Ты же волк-ниндзя!» — ответил Жезус.
Наингголан, будучи игроком «Интера», в настоящее время находится на правах аренды в «Кальяри», но сардинцы точно не будут выкупать футболиста, а «нерадзурри» не рассчитывают на игрока в следующем сезоне.
За «Рому» Раджа выступал с 2014 по 2018 год.
Защитник «Ромы» Жуан Жезус призвал полузащитника «Интера» Раджу Наингголана вернуться в римский клуб.
Все началось с того, что Наингголан поздравил Жезуса с днем рождения, которому 10 июня исполнилось 29 лет. В сообщении в инстаграме Раджа также добавил фразу «до скорой встречи».
Это было истолковано многими болельщиками как намек на возвращение бельгийца в «Рому». Это предположение подкрепил Жезус, когда защитник «волков» ответил своему экс-одноклубнику следующее:
«Мы ждем тебя, стае не хватает вожака! Ты ниндзя-волк!»
Наингголан в настоящее время находится в аренде в «Кальяри», у сардинцев нет права на выкуп контракта игрока. Права на Раджу принадлежат «Интеру», который летом 2018 года заплатил «Роме» за хавбека 40 млн евро.
В прессе появляются слухи о том, что Наингголан может вернуться в «Рому», в составе которой забил 33 гола в 203 матчах.
этой вести как минимум день уже;)
Защитник «Ромы» Жуан Жезус призвал полузащитника «Интера» Раджу Наингголана вернуться в римский клуб.
Все началось с того, что Наингголан поздравил Жезуса с днем рождения, которому 10 июня исполнилось 29 лет. В сообщении в инстаграме Раджа также добавил фразу «до скорой встречи».
Это было истолковано многими болельщиками как намек на возвращение бельгийца в «Рому». Это предположение подкрепил Жезус, когда защитник «волков» ответил своему экс-одноклубнику следующее:
«Мы ждем тебя, стае не хватает вожака! Ты ниндзя-волк!»
Наингголан в настоящее время находится в аренде в «Кальяри», у сардинцев нет права на выкуп контракта игрока. Права на Раджу принадлежат «Интеру», который летом 2018 года заплатил «Роме» за хавбека 40 млн евро.
В прессе появляются слухи о том, что Наингголан может вернуться в «Рому», в составе которой забил 33 гола в 203 матчах.
этой вести как минимум день уже;)