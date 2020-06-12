«Вожак нашей стаи пропал». Жезус призвал Наингголана вернуться в «Рому»

12 июня 2020, 09:11

Защитник «Ромы» Жуан Жезус призвал полузащитника вновь присоединиться к «Роме» этим летом.

Обмен сообщениями между двумя игроками начался вчера, когда Наингголан пожелал Жезусу счастливого 29-го дня рождения.

«С наилучшими пожеланиями, мой друг. Скоро увидимся...» - написал Раджа в инстаграме.

«Мы ждем тебя, вожак нашей стаи пропал! Ты же волк-ниндзя!» — ответил Жезус.

Наингголан, будучи игроком «Интера», в настоящее время находится на правах аренды в «Кальяри», но сардинцы точно не будут выкупать футболиста, а «нерадзурри» не рассчитывают на игрока в следующем сезоне.

За «Рому» Раджа выступал с 2014 по 2018 год.