Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Биологический возраст Криштиану Роналду составляет 28 лет

вчера, 23:05

Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду равен 28 годам. Об этом сообщается в аккаунте американской компании Whoop в соцсети Х.

Биомаркеры показывают, что Роналду отличает эффективная доставка кислорода и метаболическая точность.

«Данные не врут», — написал Роналду в соцсети Х.

Компания Whoop при тестировании использует функцию, которая объединяет результаты анализов крови с непрерывными данными носимых устройств для создания полной картины здоровья пользователя.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года. Пять раз он становился обладателем «Золотого мяча».

Подписывайся в ВК
Все новости
В РФС объяснили, почему VAR 10 минут определял офсайд в игре «Ростова»
02 ноября
ФНЛ выпустила мобильное приложение для футболистов
08 октября
В ЦСКА изучают возможность подготовить ассистента для тренера с помощью ИИ
03 сентября
ЦСКА работает над оцифровкой скаутинга молодых игроков
03 сентября
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона-2025/26 в Серии А
20 августа Фото
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона-2025/26 в Ла Лиге
13 августа Фото
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 