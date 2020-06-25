«Крылья Советов» сделали предложение экс-полузащитнику «Челси»

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25 июня 2020, 18:13

Экс-полузащитник «Челси» мог продолжить карьеру в России.

33-летний хавбек расторг контракт с «Трабзонспором» и теперь является свободным агентом. Активный интерес к нигерийцу проявлял бразильский «Ботафого», однако переговоры так и не продвинулись.

Как сообщается, через японскую компанию, которая выступает посредником игроков, две недели назад «Крылья Советов» связались с Оби Микелом. Самарский клуб предложил нигерийскому полузащитнику зарплату в размере 1,2 млн долларов, однако игрок отказался, мотивируя своё решение тем, что хочет выступать именно за «Ботафого».