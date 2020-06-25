ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

«Крылья Советов» сделали предложение экс-полузащитнику «Челси»

25 июня 2020, 18:13

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел мог продолжить карьеру в России.

33-летний хавбек расторг контракт с «Трабзонспором» и теперь является свободным агентом. Активный интерес к нигерийцу проявлял бразильский «Ботафого», однако переговоры так и не продвинулись.

Как сообщается, через японскую компанию, которая выступает посредником игроков, две недели назад «Крылья Советов» связались с Оби Микелом. Самарский клуб предложил нигерийскому полузащитнику зарплату в размере 1,2 млн долларов, однако игрок отказался, мотивируя своё решение тем, что хочет выступать именно за «Ботафого».

Все новости
Команды РПЛ интересуются шведским полузащитником
Вчера, 16:19 Комментарии4
Масалитин оценил шансы Жиркова усилить «Нижний Новгород»
Вчера, 00:10 Комментарии16
Слухи«Нижний Новгород» хочет подписать Жиркова
18 декабря Комментарии14
СлухиУкраинский агент получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в «Локомотив»
18 декабря Комментарии37
Агент Хуниора Алонсо: «„Краснодар“ не интересуется моим клиентом»
18 декабря Комментарии6
Слухи«Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро»
18 декабря Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Mi6
Mi6
26 июня 2020 в 09:31
Жесть! И это за деньги налогоплательщиков ((
VAN ARM
VAN ARM
25 июня 2020 в 22:17
и за какие грехи скрыт комент))))) или это расизм?)))))))
nikoladolgov
nikoladolgov
25 июня 2020 в 20:40
Откуда в Пердиве 1,2 млн баксов ?
Бог солнца
Бог солнца
25 июня 2020 в 19:59
Не будут пенсионеры играть хорошо в РПЛ. Лучше попробовать молодого бразильца купить за эти деньги, у него хоть мотивация играть будет плюс продать можно дороже потом
Cap700
Cap700
25 июня 2020 в 19:13
Как бы потом на коленях перед ним не пришлось стоять.
dok66
dok66
25 июня 2020 в 18:45
Решил на излете попробовать себя в Америке
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 июня 2020 в 18:44, ред.
Смотрю крылышки разбогатели.
ДСА
ДСА
25 июня 2020 в 18:43
Похоже уже закатившаяся звезда.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 июня 2020 в 18:38
Этого следовало ожидать
VAN ARM
VAN ARM
25 июня 2020 в 18:23
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100