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Кириченко: «„Уфа“ хорошо обороняется»

08 июля 2020, 08:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассуждает о предстоящем матче «желто-синих» против «Уфы» в 27-м туре РПЛ.

«Ростов» может иметь преимущество за счет своего поля, но «Уфа» хорошо обороняется. Команде Валерия Карпина будет непросто вскрыть ее редуты. Сложно назвать фаворита. Думаю, обоим коллективам непросто в условиях жесткого графика — два матча в неделю. Но с этим есть сложности у всех команд РПЛ. Ощущение, что в первых двух турах они на энтузиазме и свежести после перерыва были очень активны, а сейчас сдают, поскольку стартовый запал пропадает, а скомканная в условиях пандемии подготовка дает о себе знать. И тут уже особую роль будут играть волевые качества, с которыми у «Ростова» и «Уфы» всё в порядке.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
08 июля в 09:36
Уфе только удачи!
Аксинья
Аксинья
08 июля в 09:32
У "Ростова" сейчас проблемы и в атаке и в обороне - так что вся надежда на удачную игру средней линии))
drug01
drug01
08 июля в 09:00
Надо играть на победу всегда
mihaluch
mihaluch
08 июля в 08:41
Оборона без сомнения надёжная
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