Кириченко: «„Уфа“ хорошо обороняется»

Бывший тренер «Ростова» рассуждает о предстоящем матче «желто-синих» против «Уфы» в 27-м туре РПЛ .

«Ростов» может иметь преимущество за счет своего поля, но «Уфа» хорошо обороняется. Команде Валерия Карпина будет непросто вскрыть ее редуты. Сложно назвать фаворита. Думаю, обоим коллективам непросто в условиях жесткого графика — два матча в неделю. Но с этим есть сложности у всех команд РПЛ . Ощущение, что в первых двух турах они на энтузиазме и свежести после перерыва были очень активны, а сейчас сдают, поскольку стартовый запал пропадает, а скомканная в условиях пандемии подготовка дает о себе знать. И тут уже особую роль будут играть волевые качества, с которыми у «Ростова» и «Уфы» всё в порядке.