Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Спартака» в рамках 27-го тура РПЛ.
У обеих команд была пара неудачных игр после возобновления чемпионата. Я часто говорю, что в таких случаях есть возможность «отмазаться» перед болельщиками, тренерами и руководством. Обыграть заклятого соперника в дерби всегда круто. Но сейчас я не вижу фаворита в этой встрече. Шансы одинаковые. Возможно, «Локомотив» только чуть поинтересней играет. В его встречах с «Крыльями» и «Сочи» я увидел больше осмысленных действий, чем у «Спартака» в матчах против ЦСКА и «Тамбова». Поэтому считаю, шансы здесь 55 на 45 в пользу «Локо».
Если только занять 6 место с надеждой на зенитовский кубок.
Так что сильно он и не станет напрягаться.
Локо нужно удерживать второе место, стимул более весомый.
Так что процентов 60 в пользу Локо...
Если только занять 6 место с надеждой на зенитовский кубок.
Так что сильно он и не станет напрягаться.
Локо нужно удерживать второе место, стимул более весомый.
Так что процентов 60 в пользу Локо...
30.06.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и ЦСКА:«Спартак» будет фаворитом в матче с ЦСКА.
08.07.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и «Локомотива»: «Шансы одинаковые»
11.07.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и «Сочи» : «Сочи» будет фаворитом в матче со "Спартаком"
30.06.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и ЦСКА:«Спартак» будет фаворитом в матче с ЦСКА.
08.07.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и «Локомотива»: «Шансы одинаковые»
11.07.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и «Сочи» : «Сочи» будет фаворитом в матче со "Спартаком"