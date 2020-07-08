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Нигматуллин — о матче «Спартака» и «Локомотива»: «Шансы одинаковые»

08 июля 2020, 08:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Спартака» в рамках 27-го тура РПЛ.

У обеих команд была пара неудачных игр после возобновления чемпионата. Я часто говорю, что в таких случаях есть возможность «отмазаться» перед болельщиками, тренерами и руководством. Обыграть заклятого соперника в дерби всегда круто. Но сейчас я не вижу фаворита в этой встрече. Шансы одинаковые. Возможно, «Локомотив» только чуть поинтересней играет. В его встречах с «Крыльями» и «Сочи» я увидел больше осмысленных действий, чем у «Спартака» в матчах против ЦСКА и «Тамбова». Поэтому считаю, шансы здесь 55 на 45 в пользу «Локо».

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cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 10:11, ред.
Может СпаМу, как клубу, надо думать только о кубке, а вот Тедеско надо думать и о кубке и о дерби с Локо. Если он проиграет Локо и Зениту, то его уволят сразу после финального свистка в полуфинале.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 09:41
Спартаку нужно думать только про Кубок. В чемпионате шансы на еврокубки призрачные.
Если только занять 6 место с надеждой на зенитовский кубок.
Так что сильно он и не станет напрягаться.
Локо нужно удерживать второе место, стимул более весомый.
Так что процентов 60 в пользу Локо...
Павел Амурский
Павел Амурский
08 июля в 09:37
Нигматуллин стал ботом хлеще Ловчева.
ДСА
ДСА
08 июля в 09:19
Надо бы помочь Краснодару с Лигой Чемпионов.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 08:49
Нигматуллин перед дерби с ЦСКА: спартак фаворит, теперь шансы одинаковые. Вся Россия знает, что Локо сегодня уничтожит спартак.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 08:42, ред.
Эволюция эксперта :

30.06.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и ЦСКА:«Спартак» будет фаворитом в матче с ЦСКА.

08.07.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и «Локомотива»: «Шансы одинаковые»

11.07.2020
Нигматуллин — о матче «Спартака» и «Сочи» : «Сочи» будет фаворитом в матче со "Спартаком"
shlomo
shlomo
08 июля в 08:28
Одинаковые....до первой ошибки
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