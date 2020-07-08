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Федун — о словах Медведева: «Очень многие болельщики крайне возмущены!»

08 июля 2020, 14:30

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по скандальному видео из раздевалки петербургской команды.

В Сети стало вирусным видео, на котором нападающие питерцев Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства имитируют половой акт.

Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что очень многие болельщики крайне возмущены!

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Все комментарии
VV V
VV V
08 июля в 20:36, ред.
Кто бы что не говорил, а Дзюба воспитанник Спартака, ведь у государственного Зенита нет ничего своего, есть только безвозвратные государственные общие деньги страны, а за такой халявный капитал и олигофрен понакупает готовых футболистов со всего мира !!!
P.S. питерские болельщики возмущены: почему это государственный чиновник Миллер не купил за общие деньги страны Фернандеса за 35-40 млн евро и за 100 млн евро братьев Миранчуков ???
311
311
08 июля в 19:57
Особенно Боря Моисеев с Трубачом!)
dalex83
dalex83
08 июля в 19:43
Ну Азмуна 100 ударов плетье ждет на родине за сие дияние. Просто весь Питер , кроме ЛГБП не приемлит такое шоу... Гулливер сам видимо Дзюбу и Азмуна ушатает )
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 июля в 18:49
Комбинированные съёмки!
морозз
морозз
08 июля в 17:54
Дзюба всегда этим отличался, поэтому и поёт ему стадион в едином порыве...
PITER_1
PITER_1
08 июля в 17:53, ред.
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ cska1948 (раскрыть)
    08 июля в 17:20
    там такие же...
    RIR68
    RIR68
    08 июля в 17:10
    Арнольдыч, твоё воспитание!
    starche
    starche
    08 июля в 16:22
    Федю жалко.
    nubom
    nubom
    08 июля в 16:15, ред.
    Любопытно наблюдать, как возмущение болельщиков Спартака слабой игрой своего любимого клуба, журналисты и руководство плавно переключают на очередной около футбольноый скандал, ими же и раздуваемый.
    n272nm
    n272nm ответ Заполярный (раскрыть)
    08 июля в 16:06
      Заполярный
      Заполярный
      08 июля в 15:46
      Бомжи совсем берега потеряли.
      Харут
      Харут
      08 июля в 15:43
      Мог бы и совсем промолчать...
      cska1948
      cska1948
      08 июля в 15:23
      Почему молчит комитет по этике? Разве их это не касается?
      ЧиП
      ЧиП
      08 июля в 15:16, ред.
      В этой ситуации вопросы только к медведеву или к его воспаленной фантазии.
      kastites
      kastites
      08 июля в 15:15
      Москалики нытики
      Эльмот
      Эльмот
      08 июля в 15:13
        LOpp
        LOpp
        08 июля в 15:04
        а сам Федун не возмущен? схавал.
        cska vperiod
        cska vperiod ответ beefs (раскрыть)
        08 июля в 15:02
        Кого, кого? Известно кого!
        trimetil
        trimetil
        08 июля в 14:53
          beefs
          beefs
          08 июля в 14:49
          а что скажет господин Прядкин (кого поддержит)...
          sihafazatron
          sihafazatron
          08 июля в 14:39
          Больше всего возмутили слова медведева, а не сама ситуация.
          drug01
          drug01
          08 июля в 14:32
          Так держать будет
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