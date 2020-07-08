Федун — о словах Медведева: «Очень многие болельщики крайне возмущены!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по скандальному видео из раздевалки петербургской команды.
В Сети стало вирусным видео, на котором нападающие питерцев Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства имитируют половой акт.
Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что очень многие болельщики крайне возмущены!
P.S. питерские болельщики возмущены: почему это государственный чиновник Миллер не купил за общие деньги страны Фернандеса за 35-40 млн евро и за 100 млн евро братьев Миранчуков ???
P.S. питерские болельщики возмущены: почему это государственный чиновник Миллер не купил за общие деньги страны Фернандеса за 35-40 млн евро и за 100 млн евро братьев Миранчуков ???