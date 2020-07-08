Федун — о словах Медведева: «Очень многие болельщики крайне возмущены!»

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08 июля 2020, 14:30

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по скандальному видео из раздевалки петербургской команды.

В Сети стало вирусным видео, на котором нападающие питерцев Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства имитируют половой акт.