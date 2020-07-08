Мор: «Ситуация с видео Азмуна и Дзюбы яйца выеденного не стоит»

Бывший футболист «Спартака» считает, что не следует всерьез обсуждать ситуацию со скандальным видео и .

Ситуация с видео Азмуна и Дзюбы яйца выеденного не стоит. Да, их захлестнул кураж. Другое дело, что на родине Азмуна этот видеоролик могут неправильно понять. Один начал играть, другой подыграл, чтобы было весело. Получилось странно.

Гендиректор «Зенита» Медведев поступает правильно, переводя всю эту историю в шутку. Можно сцепиться, потроллить друг друга, но особого смысла всерьез говорить об этом я не вижу.