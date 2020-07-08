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Мор: «Ситуация с видео Азмуна и Дзюбы яйца выеденного не стоит»

08 июля 2020, 13:48

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что не следует всерьез обсуждать ситуацию со скандальным видео Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Ситуация с видео Азмуна и Дзюбы яйца выеденного не стоит. Да, их захлестнул кураж. Другое дело, что на родине Азмуна этот видеоролик могут неправильно понять. Один начал играть, другой подыграл, чтобы было весело. Получилось странно.

Гендиректор «Зенита» Медведев поступает правильно, переводя всю эту историю в шутку. Можно сцепиться, потроллить друг друга, но особого смысла всерьез говорить об этом я не вижу.

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Все комментарии
морозз
морозз ответ СаняШумок (раскрыть)
09 июля в 16:28
Согласен на счёт этого симбиоза, любовь штука задорная!
СаняШумок
СаняШумок ответ морозз (раскрыть)
09 июля в 14:56
да даже будь это не приколом- чтов этом такого то? пусть любят друг друга до потери пульса, главное на поле семейные отношения не выясняйте и все...
Chilahim
Chilahim
08 июля в 23:08
Ну вот если на секундочку представить, что это было не шутка и Азмун с Дзюбой - гей-пара... То вот и чо?
21й век вроде на дворе и быть гомофобом - всё равно, что в каменный век вернуться.
морозз
морозз
08 июля в 18:00
Походу все дождались...новая семейная пара в Зените?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ СаняШумок (раскрыть)
08 июля в 17:50
Не каждый прикол стоит выносить на всеобщее обозрение.
СаняШумок
СаняШумок ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 17:38
я про то, что гейские шуточки у них давно уже за гранью вашего восприятия. Но это только шутки, на ориентации они никак не сказываются. Так же и у Дзюбы с Азмуном... в данном контексте всем понятно, что это прикол, какой бы ориентации не были авторы данного прикола. Но раздувают из этого какую-то аморальщину, пропаганду гомосексуализма и прочее и прочее.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ СаняШумок (раскрыть)
08 июля в 16:39
У меня трое внуков и я знаю чем дети в песочнице занимаются.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 16:38
"...получилось странно"??? По-европейски получилось обыденно,а по нашему-похабень обезумевших от денег и безнаказанности гопоты.
starche
starche
08 июля в 16:32
Нужно мясным как-то оправдываться за бездарное выступление - вот и устроили "бурю в стакане воды".
Parma1972
Parma1972
08 июля в 15:55
Все правильно,не о чем сыр бор,покуражились и будя
СаняШумок
СаняШумок ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 15:52
вам случайно не 50 лет? давно уже не знаете чем дети в песочницах занимаются))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 июля в 15:02
Не выеденного, а высосанного аххах
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 14:20
Хороша шутка!!! Дети посмотрят и также играть во дворах начнут : сначала те которые постарше, потом , на них глядя, помладше , а потом и в песочницах так играть начнут.
Походу Мор просто решил напомнить о себе, ведь большинство его не помнят.
abramjan
abramjan
08 июля в 14:11
Эдуард видимо на кураже и минуэт может сделать)...а что раз как говорится ...не считается)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 июля в 13:54
Там как бы не одно яйцо было и не только ахах..
mihaluch
mihaluch
08 июля в 13:52
Правильно не стоит
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