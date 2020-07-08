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Уткин — о чемпионстве «Зенита»: «Бюджет в 18 млрд рублей. Всё»

08 июля 2020, 14:23

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о завоевании «Зенитом» второго подряд титула чемпиона РПЛ.

Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Всё это имеет право на жизнь, всё это абсолютная правда. Тем более что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.

Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 млрд рублей. Всё. Причём, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю. К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы – но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 18:08
Это РПЛ.....
При чём тут бюджеты ???

Если Спартак (11 млрд руб) дважды проигрывает Тамбову (350 млн руб)
Если Зенит (17,5 млрд руб) набирает лишь 1 очко в двух матчах с Уфой (1 млрд руб)
nubom
nubom ответ Союзник противников (раскрыть)
08 июля в 17:17
финансы-Федун-труба...
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 17:07
Труба-Миллер-финансы.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ 311 (раскрыть)
08 июля в 16:50
не ВСЁ ..будут ниже..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ порт (раскрыть)
08 июля в 16:48
протухшей...не живой
starche
starche
08 июля в 16:29
А какой бюджет у европейских топ-команд!? С пустым карманом команду достойного уровня не создашь. Это не достаточное условие, но необходимое.
Garrincha58
Garrincha58
08 июля в 16:11
225 млн евро вполне адекватный бюджет середняка в Европе,а этому жиртресту всё не имётся скоро желчью подавится
порт
порт
08 июля в 15:47
180 кг веса живой утки, и этим всё сказано.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
08 июля в 15:16, ред.
Не деньги в футбол играют на поле. С бюджетом, любимого толстомясым спартака, нужно постояно в ЛЧ играть.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 15:06
Васёк жирный решил технично лизнуть.
LOpp
LOpp ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 15:01, ред.
надо не просто читать, а думать.
Вася наоборот похвалил Зенит.
типо раньше при таком же бюджете чемпионами не становились, а щас стали. Таланта хватило. вот.

и да, бюджет Спартака почти в два раза меньше зенитовского.
и вообще, бюджет Зенита это все условности. При бюджете 120 млн в год, Зенит может позволить за 2 дня потратить на трансферном рынке 100 млн
mihaluch
mihaluch
08 июля в 14:57
Не хорошо считать деньги в чужом кармане.
Бубнин
Бубнин
08 июля в 14:50
В нормальных европейских лигах практически у всех чемпионов копеечные бюджеты - чем меньше бюджет, тем больше талантов играет в клубе!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
08 июля в 14:47
Василий завидовать нехорошо, вот Уфа шестая а бюджет 1 млрд рублей.
311
311
08 июля в 14:43
Спартак: 2-й бюджет РПЛ и 7-е место. Всё.)
ДСА
ДСА
08 июля в 14:26
Тут деньги решают всё
beefs
beefs
08 июля в 14:25
это стоимость всей ПЛ...
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