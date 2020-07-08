Уткин — о чемпионстве «Зенита»: «Бюджет в 18 млрд рублей. Всё»

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о завоевании «Зенитом» второго подряд титула чемпиона РПЛ.
Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Всё это имеет право на жизнь, всё это абсолютная правда. Тем более что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.
Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 млрд рублей. Всё. Причём, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю. К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы – но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить.
При чём тут бюджеты ???
Если Спартак (11 млрд руб) дважды проигрывает Тамбову (350 млн руб)
Если Зенит (17,5 млрд руб) набирает лишь 1 очко в двух матчах с Уфой (1 млрд руб)
При чём тут бюджеты ???
Если Спартак (11 млрд руб) дважды проигрывает Тамбову (350 млн руб)
Если Зенит (17,5 млрд руб) набирает лишь 1 очко в двух матчах с Уфой (1 млрд руб)
Вася наоборот похвалил Зенит.
типо раньше при таком же бюджете чемпионами не становились, а щас стали. Таланта хватило. вот.
и да, бюджет Спартака почти в два раза меньше зенитовского.
и вообще, бюджет Зенита это все условности. При бюджете 120 млн в год, Зенит может позволить за 2 дня потратить на трансферном рынке 100 млн
Вася наоборот похвалил Зенит.
типо раньше при таком же бюджете чемпионами не становились, а щас стали. Таланта хватило. вот.
и да, бюджет Спартака почти в два раза меньше зенитовского.
и вообще, бюджет Зенита это все условности. При бюджете 120 млн в год, Зенит может позволить за 2 дня потратить на трансферном рынке 100 млн