Уткин — о чемпионстве «Зенита»: «Бюджет в 18 млрд рублей. Всё»

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о завоевании «Зенитом» второго подряд титула чемпиона РПЛ .

Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Всё это имеет право на жизнь, всё это абсолютная правда. Тем более что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.

Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 млрд рублей. Всё. Причём, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю. К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы – но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить.