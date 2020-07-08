«Спартак» выступил с заявлением по поводу Селихова и украденной обуви

Пресс-служба «Спартака» выступила с заявлением по поводу голкипера команды Александра Селихова. Недавно в Инстаграме футболиста появилось видео, где Селихов рассказывает, что у него в поезде украли обувь.
Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в Инстаграме Александра, сделано не самим футболистом.
Я так понял, Селихов тренируется, а ботинки поехавшие поездом без хозяина - украли
Я так понял, Селихов тренируется, а ботинки поехавшие поездом без хозяина - украли
При чем тут Зенит и его чемпионство? 😂
При чем тут Зенит и его чемпионство? 😂
Просто видео из Орла)
Просто видео из Орла)