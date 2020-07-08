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«Спартак» выступил с заявлением по поводу Селихова и украденной обуви

08 июля 2020, 14:11

Пресс-служба «Спартака» выступила с заявлением по поводу голкипера команды Александра Селихова. Недавно в Инстаграме футболиста появилось видео, где Селихов рассказывает, что у него в поезде украли обувь.

Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в Инстаграме Александра, сделано не самим футболистом.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Eddja (раскрыть)
09 июля в 06:38
Нет, свечку держала ))
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 17:08
"Отповедь" не убедительна.Или изложена здесь коряво.
RIR68
RIR68
08 июля в 17:07
ботинки Селихова 8 июля были замечены в Тарасовке!
КАМЮ
КАМЮ
08 июля в 16:57, ред.
ФК Цирк.
Я так понял, Селихов тренируется, а ботинки поехавшие поездом без хозяина - украли
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
08 июля в 16:14
Новость хоть прочитай!
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
08 июля в 16:03
мики маусы почикали...
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 15:09
Завтра отправлю селихову свои кроссовки, пусть федуну будет стыдно не может обуть своих футболистов.
Eddja
Eddja ответ Аксинья (раскрыть)
08 июля в 15:09
А ты подглядывала?
makkie
makkie
08 июля в 15:02
Обсуждаем кроссовки запасного вратаря Спартака.
При чем тут Зенит и его чемпионство? 😂
Аксинья
Аксинья
08 июля в 14:55
Дзюба не при делах - он в это время был в другом месте, Азмун подтвердит))
Legend 6
Legend 6
08 июля в 14:44
Да, это был не Селихов)
Просто видео из Орла)
Wolf77785
Wolf77785
08 июля в 14:14
    shlomo
    shlomo
    08 июля в 14:13
    Да уж много в интернете распространяют ложную информацию...за лайки готовы родную мать выставить в неприглядном виде....
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский
    08 июля в 14:13
    Лишь о чем-то, только не о футболе.
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