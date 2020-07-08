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Мойес: «Контракт Антонио? Сперва нужно определиться с будущим»

08 июля 2020, 11:24

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал возможное продление контракта с полузащитником Мичейлом Антонио. Соглашение с игроком подходит к концу в следующем году.

Контракт Антонио? Сперва мы должны выяснить, в какой лиге будем играть в следующем сезоне. 

Сейчас мы заняты своей работой. Мы ни на минуту не отвлекаемся от следующей игры. В конце сезона мы начнем рассматривать эти вопросы.

Ранее на Антонио претендовал «Кристал Пэлас».  

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
08 июля в 13:10, ред.
Антонио действительно круто смотрится в последних матчах... борется почти за все мячи, не ленится бежать, бодаться - красавчик. Оно и понятно, жирный контракт заканчивается... начал шевелиться как уж на сковороде... то-то когда до конца контракта было еще далеко, он даже не отсвечивал... выходил и отбывал номер... не бежал.. не боролся..
Вот такие вот переменные в игре хитрожопого Антонио. Black lives matter.
я бы дважды подумал., как вариант 1летний контракт с опцией продления на 1 год, чтобы эта туша имела постоянную мотивацию бороться за пряник.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 12:27
Антонио пройденный этап, будущее за Боуэном. При ребятах припадающих на одно колено вслух такое лучше конечно не говорить.
Гордецкий
Гордецкий
08 июля в 11:26
Это верно сказано.
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