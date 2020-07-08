Мойес: «Контракт Антонио? Сперва нужно определиться с будущим»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал возможное продление контракта с полузащитником Мичейлом Антонио. Соглашение с игроком подходит к концу в следующем году.
Контракт Антонио? Сперва мы должны выяснить, в какой лиге будем играть в следующем сезоне.
Сейчас мы заняты своей работой. Мы ни на минуту не отвлекаемся от следующей игры. В конце сезона мы начнем рассматривать эти вопросы.
Ранее на Антонио претендовал «Кристал Пэлас».
Вот такие вот переменные в игре хитрожопого Антонио. Black lives matter.
я бы дважды подумал., как вариант 1летний контракт с опцией продления на 1 год, чтобы эта туша имела постоянную мотивацию бороться за пряник.
Вот такие вот переменные в игре хитрожопого Антонио. Black lives matter.
я бы дважды подумал., как вариант 1летний контракт с опцией продления на 1 год, чтобы эта туша имела постоянную мотивацию бороться за пряник.