Мойес: «Контракт Антонио? Сперва нужно определиться с будущим»

Главный тренер «Вест Хэма» прокомментировал возможное продление контракта с полузащитником . Соглашение с игроком подходит к концу в следующем году.

Контракт Антонио? Сперва мы должны выяснить, в какой лиге будем играть в следующем сезоне.

Сейчас мы заняты своей работой. Мы ни на минуту не отвлекаемся от следующей игры. В конце сезона мы начнем рассматривать эти вопросы.