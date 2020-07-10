Тедеско дисквалифицирован на 3 матча по итогам игры с «Локомотивом»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию по итогам игры 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
Сообщается, что 34-летний специалист также будет вынужден заплатить штраф.
На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.
Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.
Чушь....
Тренер получается никак не может повлиять на работу арбитра...а судья может...
Ну и где справедливость ???
Жесты и пинки - это самое малое,что заслуживают некоторые арбитры.....
Тодеско всего лишь среагировал на бесконечные "косяки" горе-свистунов......
Если 9 человек из 10-ти считают что судьи работают отвратительно - то какого перца им ещё и бонусы в виде разрешённых удалений главных тренеров за заслуженную реакцию на их непрофессионализм ???
Иными словами...Мы-судьи,работаем как хотим...а Вы тренеры будете терпеть или удаляться.....
Так что ли ??????
Разогнать эту клоаку....из-за их судейства уже и футбола не видно.....
Свободу мистеру Тодеско !!!!!!!!!!!!!
Чушь....
Тренер получается никак не может повлиять на работу арбитра...а судья может...
Ну и где справедливость ???
Жесты и пинки - это самое малое,что заслуживают некоторые арбитры.....
Тодеско всего лишь среагировал на бесконечные "косяки" горе-свистунов......
Если 9 человек из 10-ти считают что судьи работают отвратительно - то какого перца им ещё и бонусы в виде разрешённых удалений главных тренеров за заслуженную реакцию на их непрофессионализм ???
Иными словами...Мы-судьи,работаем как хотим...а Вы тренеры будете терпеть или удаляться.....
Так что ли ??????
Разогнать эту клоаку....из-за их судейства уже и футбола не видно.....
Свободу мистеру Тодеско !!!!!!!!!!!!!
Арбитр Федотов: «Тедеско на 6 матчей закрыть должны были! А то и на все 12!»
Арбитр Федотов: «Тедеско на 6 матчей закрыть должны были! А то и на все 12!»
https://www.youtube.com/watch?v=TqQPlYPZFq4&feature=youtu.be
Отбился от рук.
Отбился от рук.
Когда коней засудили в матче с голубой эскадрой, с оренбургским платком, спартачи поддержали гинеровцев. Когда Спартак завалили, сыны "ослов" ударились в дикий галоп от радости, не все конечно).
Подними комменты тех дней, если не в облом.
Когда коней засудили в матче с голубой эскадрой, с оренбургским платком, спартачи поддержали гинеровцев. Когда Спартак завалили, сыны "ослов" ударились в дикий галоп от радости, не все конечно).
Подними комменты тех дней, если не в облом.
Спартак выбили за путевку в еврокубки. Дальше все будет чисто с матчами команды). Судейский корпус прозреит)..
Спартак выбили за путевку в еврокубки. Дальше все будет чисто с матчами команды). Судейский корпус прозреит)..
По-моему, экран ему просто по пути подвернулся, и Тедеско на автомате его руками задел.
Лично мне сложно назвать это акцентированным ударом и уж тем более писать про "крушение судейских инструментов". Захотел бы ударить - саданул бы заранее и гораздо сильнее! ИМХО
По-моему, экран ему просто по пути подвернулся, и Тедеско на автомате его руками задел.
Лично мне сложно назвать это акцентированным ударом и уж тем более писать про "крушение судейских инструментов". Захотел бы ударить - саданул бы заранее и гораздо сильнее! ИМХО
Вот же удивительно, что зенит, даже став чемпионом, так панически боится Спартака!
Вот же удивительно, что зенит, даже став чемпионом, так панически боится Спартака!