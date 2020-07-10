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Тедеско дисквалифицирован на 3 матча по итогам игры с «Локомотивом»

10 июля 2020, 17:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию по итогам игры 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Сообщается, что 34-летний специалист также будет вынужден заплатить штраф.

На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.

Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.

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Дима Головашич
Дима Головашич ответ Армейская душа (раскрыть)
11 июля в 00:14
Да, да, тащат, тащат, жаль вы без конкретики обходитесь в таких вопросах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 июля в 23:59, ред.
Глупость какая то .....тренеров дисквалифицировать....
Чушь....
Тренер получается никак не может повлиять на работу арбитра...а судья может...
Ну и где справедливость ???

Жесты и пинки - это самое малое,что заслуживают некоторые арбитры.....

Тодеско всего лишь среагировал на бесконечные "косяки" горе-свистунов......

Если 9 человек из 10-ти считают что судьи работают отвратительно - то какого перца им ещё и бонусы в виде разрешённых удалений главных тренеров за заслуженную реакцию на их непрофессионализм ???

Иными словами...Мы-судьи,работаем как хотим...а Вы тренеры будете терпеть или удаляться.....
Так что ли ??????
Разогнать эту клоаку....из-за их судейства уже и футбола не видно.....

Свободу мистеру Тодеско !!!!!!!!!!!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
10 июля в 21:56
Твой любимый ФЕДОТОВ...
Арбитр Федотов: «Тедеско на 6 матчей закрыть должны были! А то и на все 12!»
zenit_forever2014
zenit_forever2014
10 июля в 21:41, ред.
Это оставлю ЗДЕСЬ..... 6 МАТЧЕЙ!!! ПОВТОРЮСЬ, 6 МАТЧЕЙ....6 .....
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
10 июля в 21:34
Пересмотри за что Боаш получил 6 МАТЧЕЙ!!!....Кстати именно Федотов его тогда удалил....посмотри....удар был по ВАР....хотел не хотел...конечно мог разбить....ты как болельщик Спартака не объективен.....факт был...касание АРБИТРА груди и лица и касание ВАР....Боаш 6 МАТЧЕЙ получил за касание арбитра, то есть сделал в два раза меньше, а наказание в два раза больше...факт.
Армейская душа
Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 21:08
Я не доктор, сходи к спецу. Говорят это что-то по гинекологии
RIR68
RIR68
10 июля в 20:47
повод найти тренера.
Армейская душа
Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 20:23
Смотрю у тебя уже целый месячник! )))
Армейская душа
Армейская душа
10 июля в 20:17
Как только Федун перестал платить свисткам и началось обычное судейство - спартачи тут-же заверещали о судейском заговоре против свиней
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 20:14
Души армейской уже давно нет. Там 19 лет уже, как душа харьковского).
Армейская душа
Армейская душа
10 июля в 20:08, ред.
    makkie
    makkie
    10 июля в 20:06, ред.
    13 RUS
    13 RUS
    10 июля в 20:05
    Сколько в начале сезона очков подарили,столько же отняли
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
    10 июля в 20:03
    И шо?) Много ли с Европы рвутся на просторы РПЛ?). Да шо Европа?). С Аргентины уже не хотят в газпромовский чемп!). Гайич не даст соврать)).
    Армейская душа
    Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    10 июля в 20:02
      Evilhuman
      Evilhuman
      10 июля в 20:00
      Да мясным что с немецким физруком, что без, ни какой разницы, играют в бей беги
      cska1948
      cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      10 июля в 19:55
      Прочитал ваш коммент и вспомнилось хазановское: "Граждане, тигру недокладывают мяса!" Кто в Европе знает вашего Тедеско, чем он там знаменит, что в Европе будут прислушиваться к каждому его слову?. Так говорите, будто до Тедеско никто из европейцев в России не работал и в Европе никто, ничего не знает про наш футбол.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      10 июля в 19:54
      Пора сажать.
      Отбился от рук.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Армейская душа (раскрыть)
      10 июля в 19:49
        Gahi
        Gahi
        10 июля в 19:38
        Ну что поделаешь когда эмоции зашкаливают, от малейшее несправедливости. А в футболе как и в жизни всё оборачивается с мелочей. Видимо Тедеско ещё не понял, судя то ЛАПОЧКИН.......
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        10 июля в 19:33
        Тедеско проиграл сражение, но войну в итоге проиграет РФС. Во первых: Тедеско не вечен в РПЛ. Во-вторых: Имидж РПЛ и РФС, в Европе со своими судейскими решениями и скандалами и со всей внутренней кухней.Думаете тренер Спартака будет молчать после всего этого цирка, с клоунами, с эквелибристами?).
        Спартак выбили за путевку в еврокубки. Дальше все будет чисто с матчами команды). Судейский корпус прозреит)..
        Бутсы
        Бутсы
        10 июля в 19:29
          Армейская душа
          Армейская душа
          10 июля в 19:27
          Интересно - где эти лицемеры были, когда в начале сезона судьи творили беспредел против ЦСКА, Ростова, Оренбурга? Все свиньи кричали о "святом судействе" и "всё по правилам", пока Федун башлял свисткам. Как только перестал - вдруг оказалось, что игра по правилам это "удушение спартака"
          makkie
          makkie ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
          10 июля в 19:23, ред.
          Прямо ударил по ВАР?

          По-моему, экран ему просто по пути подвернулся, и Тедеско на автомате его руками задел.
          Лично мне сложно назвать это акцентированным ударом и уж тем более писать про "крушение судейских инструментов". Захотел бы ударить - саданул бы заранее и гораздо сильнее! ИМХО
          andre_can
          andre_can
          10 июля в 19:21
          видимо Мы проплатили :))))))))
          leopit
          leopit
          10 июля в 19:21
          Ещё не хватало в РПЛ хулиганских выходок от молдаванских гастеров!
          zenit_forever2014
          zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
          10 июля в 19:07, ред.
          Не слушаю Федотова....Камера ничего не показывает....Так как за спиной Тедеско....Он подходит к арбитру, очевидно касается арбитра, потому что тот делает шаг назад....что это говорит, что если бы контакта не было, то и судье нет смысла делать шаг назад....В протоколе указано, что Тедеско коснулся арбитра по груди и лицу....достаточно ли это до толчка Боаша....мне судить сложно, но ведь он ещё ударил по ВАР....можно предположить, что Боаш ударил сильнее, именно поэтому не 6, а 3...но Тодеско же врезал по ВАР, что можно тренерам крушить судейские инструменты, очевидно НЕТ.....значит 3 матча явно мало в принципе....а о заговоре, конечно была шутка.
          denmig
          denmig ответ Армейская душа (раскрыть)
          10 июля в 19:06
            denmig
            denmig
            10 июля в 19:04
            Да норм всё! Сейчас еще судейки на ВАРят , и вообще станет классно!
            Вот же удивительно, что зенит, даже став чемпионом, так панически боится Спартака!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
            10 июля в 19:03
            А козлы, так же как и.... мать - это вполне обиходная речь, полстраны пользуется такими оборотами.
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