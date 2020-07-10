Тедеско дисквалифицирован на 3 матча по итогам игры с «Локомотивом»

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10 июля 2020, 17:24

Наставник «Спартака» получил трехматчевую дисквалификацию по итогам игры 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Сообщается, что 34-летний специалист также будет вынужден заплатить штраф.

На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.

Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.