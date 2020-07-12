Ловрен близок к переходу в «Зенит»

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12 июля 2020, 21:40

Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, 31-летний хорват близок к трансферу в «Зенит».

Ловрен должен перейти в питерский клуб на правах свободного агента, расторгнув свой контракт с «красными».