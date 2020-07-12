Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, 31-летний хорват близок к трансферу в «Зенит».
Ловрен должен перейти в питерский клуб на правах свободного агента, расторгнув свой контракт с «красными».
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, 31-летний хорват близок к трансферу в «Зенит».
Ловрен должен перейти в питерский клуб на правах свободного агента, расторгнув свой контракт с «красными».
Ловрен если пойдет в СериАл будет там топовым дефом, посмотрите на Смолинга который в АПЛ был средний а в Сериале стал топом... а это какой-то РФПЛ... я вас умоляю, кто будет лучше него ? Кутеповы?)))
Ловрен топ, и если есть шанс взять - надо брать, ибо парень с опытом, смелый, не прячется за спины других, и еще 2-3 года запросто отыграет на приличном уровне, в аматорской то лиге тем более.
Ловрен если пойдет в СериАл будет там топовым дефом, посмотрите на Смолинга который в АПЛ был средний а в Сериале стал топом... а это какой-то РФПЛ... я вас умоляю, кто будет лучше него ? Кутеповы?)))
Ловрен топ, и если есть шанс взять - надо брать, ибо парень с опытом, смелый, не прячется за спины других, и еще 2-3 года запросто отыграет на приличном уровне, в аматорской то лиге тем более.
Парма не вылетает из лиги...значит обязана выкупить игрока...
Минус балласт..плюс 5 млн евро...
Парма не вылетает из лиги...значит обязана выкупить игрока...
Минус балласт..плюс 5 млн евро...
а стеклянный дзагоев только барбориски сосет..
а стеклянный дзагоев только барбориски сосет..
У кого то есть кандидатуры по-опытней чем Ловрен ???
И по-дешевле чем за бесплатно ???
Говорите...не стесняйтесь...
РПЛ....Иванович пришел в Зенит в 32...
Кто нибудь скажет что не был полезен ???
У кого то есть кандидатуры по-опытней чем Ловрен ???
И по-дешевле чем за бесплатно ???
Говорите...не стесняйтесь...
РПЛ....Иванович пришел в Зенит в 32...
Кто нибудь скажет что не был полезен ???
Вон Реал с Юве куют чемпионство пешком, а мы что в стороне будем?)) нарисуем
Вон Реал с Юве куют чемпионство пешком, а мы что в стороне будем?)) нарисуем
И юный Жирков впереди
И юный Жирков впереди