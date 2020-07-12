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Ловрен близок к переходу в «Зенит»

12 июля 2020, 21:40

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, 31-летний хорват близок к трансферу в «Зенит».

Ловрен должен перейти в питерский клуб на правах свободного агента, расторгнув свой контракт с «красными».

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответ VAN ARM (раскрыть)
13 июля в 15:54
Не замечаешь за собой глупых реплик?????Нечего сказать--- но очень хочется говорить.
galem72
galem72
13 июля в 12:23
Для унылой и слабой РПЛ это будет нормальным усилением. Жаль, только что переход озвучен в невское.
dzvinka
dzvinka
13 июля в 11:03, ред.
это будет лучший деф лиги)) без шуток
Ловрен если пойдет в СериАл будет там топовым дефом, посмотрите на Смолинга который в АПЛ был средний а в Сериале стал топом... а это какой-то РФПЛ... я вас умоляю, кто будет лучше него ? Кутеповы?)))
Ловрен топ, и если есть шанс взять - надо брать, ибо парень с опытом, смелый, не прячется за спины других, и еще 2-3 года запросто отыграет на приличном уровне, в аматорской то лиге тем более.
Hoyar
Hoyar
13 июля в 09:55, ред.
Честно он слишком хорош для Зенита, вспомните как он выглядел в Саутгемптоне, в Хорватии, в условной Серии А он блистал бы, просто в Ливерпуле стиль такой, защитник должен быть один из лучших.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:59
есть и постарше ))чего мелочится)))
Хиромант
Хиромант ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 01:28
Согласен, в Армении много хороших игроков. А вот Казахстан - может давайте немного подождем?!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Лакшери (раскрыть)
13 июля в 00:31
Ну да...уточнил...
Парма не вылетает из лиги...значит обязана выкупить игрока...
Минус балласт..плюс 5 млн евро...
Лакшери
Лакшери ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 июля в 00:09
Так у него там вроде опция обязательного выкупа, Парма должна у себя оставлять
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Лакшери (раскрыть)
13 июля в 00:04
Ещё через месяц сам Эрнани из аренды вернётся...))
Лакшери
Лакшери
12 июля в 23:44, ред.
Иваныч уйдёт значит. Легов то много. А что с Мамманой теперь делать собираются? Купили значит, получил две травмы и теперь отдадим даром? Толком ему тоже шансов и не предоставилось себя проявить. А купили его за 16 млн евро. Если что.
razdvatri
razdvatri
12 июля в 23:35
очередное списанное полено идет в рпл, так держать зенит
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 июля в 23:35
Ловрен вроде как травматичный!
oleg3k
oleg3k
12 июля в 23:25
Ну пенсионеры держитесь.Грядёт очередное повышение цены на газ.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ oFANATo (раскрыть)
12 июля в 23:25
Иванович и в обороне отрабатывает и голы забивает...
а стеклянный дзагоев только барбориски сосет..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 23:23, ред.
Пока лишь слухи...
У кого то есть кандидатуры по-опытней чем Ловрен ???
И по-дешевле чем за бесплатно ???
Говорите...не стесняйтесь...

РПЛ....Иванович пришел в Зенит в 32...
Кто нибудь скажет что не был полезен ???
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ oFANATo (раскрыть)
12 июля в 23:22
следи за дзапоевым...а то он опять барборисок насосался...а как играть так ноль..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
12 июля в 22:59
Место = связи, Газизов поменяет.
Вон Реал с Юве куют чемпионство пешком, а мы что в стороне будем?)) нарисуем
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 июля в 22:53
а вам на 12 месте не всё равно ?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 июля в 22:52
В Ливере иногда выглядит смешно, а в пешеходном РПЛ будет королем.
ошалевший
ошалевший
12 июля в 22:45
предполагаю зарплату в районе 6-7 млн будет и это всё на фоне попыток урезать получку лгтб лидеру,как бы скандал не назрел
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответ Питерские гоблины (раскрыть)
12 июля в 22:44, ред.
причем тут твоя бендеровщина хорваты братья словянам а не хохлам))
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 июля в 22:32
там есть огромный плюс. Хорваты в раздевалке красиво умеют - Слава Украине.
Foxes
Foxes ответ Zenit_84 (раскрыть)
12 июля в 22:30
Для нашего чемпионата он ещё очень молод.
minai
minai
12 июля в 22:25
И Ловре-е-н такой молодой

И юный Жирков впереди
порт
порт
12 июля в 22:22
Деян родился в гор. Зеница, и будет играть в Зените"? По какому принципу искали?
oFANATo
oFANATo
12 июля в 22:19
Значит пенсионер Иванович на выход....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 июля в 22:17
Возраст? 31 год для зенита это юность беспросветная
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 22:15
Те кто пишут про преклонный возраст Ловрена забывают про финансовый фейр плей. Зенит сможет купить сильного лега только если продадут Азмуна. А пока можно брать бесплатно, как это было с Нобоа, Полозом, Ерохиным...
25процентный клоун
25процентный клоун
12 июля в 22:14
Хороший пепеход, одобрямс. Зенит иногда хорошо работает на рынке (мулком исключение)
kotmyshka
kotmyshka
12 июля в 22:12
может быть
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