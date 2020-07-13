Смолов научил своих партнеров по «Сельте» русскому мату

Нападающий «Сельты» Федор Смолов научил своих партнеров по команде русскому мату.
В своем Инстаграме российский форвард опубликовал видео, где футболисты испанской команды выкрикивают нецензурную брань. Спортсмены в пустой раздевалке кричат друг другу: «Иди на ***!»
Нецензурное видео можно посмотреть по ссылке.
«Как будто и не уезжал из России», — подписал видео Смолов.
Мудрец и ученик сидели у ворот своего города. К городу подошёл путник и спросил:
— Что за люди живут в этом городе?
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Ох, мерзавцы и воры, злобные и развращённые. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда.
— Здесь то же самое, — ответил мудрец.
Через некоторое время подошёл другой путник и тоже спросил, что за народ в этом городе.
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Прекрасные люди, добрые и отзывчивые. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться, — ответил путник.
— Здесь ты найдёшь таких же, — сказал мудрец.
— Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому — что здесь живут хорошие люди? — спросил мудреца ученик.
— Везде есть и хорошие люди, и плохие, — ответил ему мудрец. — Просто каждый находит только то, что умеет искать.
=)
Мудрец и ученик сидели у ворот своего города. К городу подошёл путник и спросил:
— Что за люди живут в этом городе?
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Ох, мерзавцы и воры, злобные и развращённые. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда.
— Здесь то же самое, — ответил мудрец.
Через некоторое время подошёл другой путник и тоже спросил, что за народ в этом городе.
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Прекрасные люди, добрые и отзывчивые. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться, — ответил путник.
— Здесь ты найдёшь таких же, — сказал мудрец.
— Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому — что здесь живут хорошие люди? — спросил мудреца ученик.
— Везде есть и хорошие люди, и плохие, — ответил ему мудрец. — Просто каждый находит только то, что умеет искать.
=)
Побольше бы таких патриотов-засЛанцев отправлять в Забугорье.
Глядишь, всё бы и наладилось ;) Угораю я просто...
Побольше бы таких патриотов-засЛанцев отправлять в Забугорье.
Глядишь, всё бы и наладилось ;) Угораю я просто...
Красава Федя
Красава Федя
или Федя станет европейцем, или партнеры заразятся духом РПЛ
хороший вариант сорвался !
или Федя станет европейцем, или партнеры заразятся духом РПЛ
хороший вариант сорвался !