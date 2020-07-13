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Смолов научил своих партнеров по «Сельте» русскому мату

13 июля 2020, 14:00

Нападающий «Сельты» Федор Смолов научил своих партнеров по команде русскому мату.

В своем Инстаграме российский форвард опубликовал видео, где футболисты испанской команды выкрикивают нецензурную брань. Спортсмены в пустой раздевалке кричат друг другу: «Иди на ***!» 

Нецензурное видео можно посмотреть по ссылке

«Как будто и не уезжал из России», — подписал видео Смолов.

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Все комментарии
denmig
denmig
13 июля в 21:35
Эээх, Федя-федя!
youtomee
youtomee
13 июля в 20:33
чему-то умному или хорошему футболу Федя вряд ли кого-то научит, так что предсказуемо
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 18:47
Вот 56ы !
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 18:18, ред.
Итог загранкомандировки :Забил два гола "Реалу" и "Барселону" и научил команду русскому мату.Отчитается о командировке успешно.В оставшееся время можно разрисовать "сельтянам" гениталии.
d5ftzcq6j6cj
d5ftzcq6j6cj
13 июля в 17:00
Скоро Феде крикнут это хором на дорожку
Не верю 90-м
Не верю 90-м
13 июля в 16:54
За это они не будут его учить играть в футбол.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
13 июля в 16:13, ред.
Кто что знает, тому и учит. Как будто не уезжал говорит, если общаешься с такими это не значит что всё общество такое. Притча к слову:

Мудрец и ученик сидели у ворот своего города. К городу подошёл путник и спросил:
— Что за люди живут в этом городе?
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Ох, мерзавцы и воры, злобные и развращённые. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда.
— Здесь то же самое, — ответил мудрец.
Через некоторое время подошёл другой путник и тоже спросил, что за народ в этом городе.
— А кто живёт там, откуда ты пришёл? — спросил мудрец.
— Прекрасные люди, добрые и отзывчивые. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться, — ответил путник.
— Здесь ты найдёшь таких же, — сказал мудрец.
— Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому — что здесь живут хорошие люди? — спросил мудреца ученик.
— Везде есть и хорошие люди, и плохие, — ответил ему мудрец. — Просто каждый находит только то, что умеет искать.

=)
Footbolista
Footbolista
13 июля в 16:06
Федя теперь услышит в свой адрес хоть что то родное...русское...
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 15:49
Неудивительно.
gentlewolf
gentlewolf
13 июля в 15:48
Не можешь что-то победить - возглавь это. Или хотя бы разъедай изнутри.
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
13 июля в 15:45
такое ощущение как будто кавказец разговаривает
Boxert
Boxert
13 июля в 15:39
Откуда Федя вышел, тому и учит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 июля в 15:12
По окончании сезона Федор то же самое услышит от руководства Сельты.
mihaluch
mihaluch
13 июля в 15:01
Начало положено. Теперь научи писать на заборе слово х...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 14:48
Это он издалека начал. Потом процитирует им матерные же стишки Пушкина или Есенина и - вуаля! Они влюбились в русскую литературу, а с ней полюбили и Россию.
Побольше бы таких патриотов-засЛанцев отправлять в Забугорье.
Глядишь, всё бы и наладилось ;) Угораю я просто...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
13 июля в 14:40, ред.
Наши этому только и могут научить или к водочки еще приучить)
Красава Федя
rubinovyi2
rubinovyi2
13 июля в 14:39
Ну,хоть чему-то научил...)))))
112910415
112910415
13 июля в 14:36
вариантов было два
или Федя станет европейцем, или партнеры заразятся духом РПЛ
хороший вариант сорвался !
Паровозов
Паровозов
13 июля в 14:22
Молодец, гордость страны.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 14:12
Только ради этого следовало ехать в Испанию!!!
DEIVID
DEIVID
13 июля в 14:07
Жаль, что они в ответ не научат его играть в футбол.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 14:05
Ну а чему он ещё может научить...
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 14:04
Теперь то заиграют)))общение на одном языке это важно))))
shlomo
shlomo
13 июля в 14:01
ПОЦ...лучше бы чему нибудь хорошему научил...например пить водку
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