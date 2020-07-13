Смолов научил своих партнеров по «Сельте» русскому мату

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13 июля 2020, 14:00

Нападающий «Сельты» научил своих партнеров по команде русскому мату.

В своем Инстаграме российский форвард опубликовал видео, где футболисты испанской команды выкрикивают нецензурную брань. Спортсмены в пустой раздевалке кричат друг другу: «Иди на ***!»

Нецензурное видео можно посмотреть по ссылке.

«Как будто и не уезжал из России», — подписал видео Смолов.