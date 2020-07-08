Шанс для Антона. Митрюшкин может стать одноклубником Головина

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сегодня, 10:15

«Соккер.ру» о возможном повороте в карьере российского вратаря.

В понедельник на тренировке «Монако» был замечен новый футболист. Явно вратарь. Выяснилось, что это наш соотечественник Антон Митрюшкин. Чемпион Европы 2013 года (U-17) и серебряный призер Евро-2015 (U-19). Несколько забытый в нашей стране.

«Соккер.ру» посвящал Антону отдельную статью, когда представлял вратарей «Спартака» всех времён. Напомним самое основное. Талантливый воспитанник спартаковской академии когда-то получил массу авансов. Было за что. На двух упомянутых юношеских чемпионатах Европы Митрюшкин становился едва ли главным героем. Болельщики с нетерпением ждали дебюта юного вратаря.

В неполные семнадцать лет Антон стал привлекаться к основному составу. И вскоре он оказался самым юным стражем ворот «красно-белых», когда-либо выходившим на поле. Но спартаковского Харина или спартаковского Акинфеева из него не получилось. Антон пропустил на первой же минуте своего дебютного матча, эту встречу «Спартак» проиграл. Неудачно сложились для москвичей и две следующих встречи. Спартаковцы проиграли «Тосно» и выбыли из Кубка. Затем выигрывали у «Анжи» 2:0 и не удержали победу. Это была последняя игра тренера Валерия Карпина в «Спартаке». И предпоследняя Митрюшкина.

Первая попытка ворваться во взрослый футбол оказалась неудачной. А второй и не было. Не считать же такой единственную игру на финише сезона-2014/15, которую спартаковцы проиграли. Не найдя применения своим силам в родном клубе, Митрюшкин уехал, как говорится, куда глаза глядят. Глаза глядели в сторону Швейцарии.

Четыре сезона провёл Антон в «Сьоне». Много они в себя вместили. Травмы, большое количество пропущенных мячей, капитанская повязка в своём клубе и забвение на родине. Швейцарский чемпионат — не самый раскрученный в Европе. А «Сьон» — далеко не «Базель» и «Янг Бойз». В еврокубках не играет. Контракт российского легионера подходил к концу, Антону нужно было что-то делать. Оставаться в «Сьоне» означало продолжение затворничества. Да и клуб, понесший серьёзные финансовые потери от пандемии коронавируса, не мог предложить своему вратарю договор даже на прежних условиях. Так Митрюшкин остался без работы.

24-летний вратарь без дел оставаться не должен. Но хотелось, чтобы Антон попал в приличную команду. Чтобы смог проявить себя во всей красе и реализовать свой большой дар с пользой для себя и для нашего футбола. Сильный голкипер сборной России не помешает. И вот шанс появился. Митрюшкина позвали в «Монако». Пока на просмотр.

Немножко о ситуации с вратарями «Монако». Летом команду покинули два вратаря-ветерана — Даниел Субашич и Диего Бенальо. Следом отправился более молодой Сейду Си. Нельзя сказать, что их уход стал потерей для монегасков. Все эти голкиперы в прошлом сезоне не играли. Все встречи провёл Бенжамин Леком, пришедший прошлым летом из «Монпелье». Леком — кандидат в сборную Франции. Другое дело, что вратарь с трудом вписался в команду и на первых порах совершил немало ошибок.

До появления Митрюшкина Леком оставался фактически единственным вратарём. Должен вернуться из «Серкль Брюгге» Лоик Бадьяшиль, старший брат защитника Бенуа Бадьяшиля. Несколько запутанной выглядит ситуация с Радославом Маецки, которого «Монако» купил у «Легии» за 7 миллионов, но сразу же отдал старому клубу в аренду. Сейчас в клубе думают над его будущим.

И Митрюшкин появился в расположении команды очень вовремя. Если Антон проявит себя на тренировках, то шанс быть зачисленным в команду довольно высок, ведь русский вратарь — свободный агент и достанется бесплатно. У Митрюшкина накопился солидный опыт выступлений в Швейцарии. Там он набил немало шишек и из способного юноши превратился в сильного вратаря, которому пора выходить на более высокий уровень. За четыре года Антон выучил французский язык. Что весьма важно для вратаря, которому необходим контакт с защитниками.

Всё остальное — в его руках. Покажет себя Митрюшкин с хорошей стороны — быть ему в «Монако». Пусть сначала в роли запасного. Леком — не безгрешен, с ним можно бороться за место в основном составе. И если Антон сможет воспользоваться подвернувшимся ему шансом, то это будет прекрасным поворотом в его биографии. Важно, что «Монако» — не чужой для России клуб. Его владелец — российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев. Генеральный директор Олег Петров тоже из России. В команде успешно выступает Александр Головин. На подходе к основе 19-летний нападающий Кирилл Климов. Представляете, если на «Луи II» появится русская колония. Шанс у Митрюшкина есть. Упускать нельзя.

А ещё приходит в голову такая параллель. Предраг Райкович, сверкнувший в юношах, тоже уехал на периферию – в израильский «Маккаби». Этот клуб — не чета «Сьону», ведь в еврокубках играл, даже в Лиге чемпионов. Но постепенно о Райковиче стали забывать. Но в прошлом году Предраг перешёл во французский «Реймс», чтобы стать одним из сильнейших голкиперов Лиги 1 и объектом охоты многих элитных клубов. Конечно, Райкович и Митрюшкин — разные люди, вовсе не факт, что Антон пойдёт по следам серба. Но хотелось бы.