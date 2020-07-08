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Шамиль Газизов вступил в должность гендиректора «Спартака»

08 июля 2020, 22:47

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором «Спартака». Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Уфе».

По информации источника, в ближайшее время управленец приступит к выполнению своих обязанностей.

Ранее с поста генерального директора «Спартака» был уволен Томас Цорн.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
09 июля в 12:01
Ты про Семака говоришь?
112910415
112910415
09 июля в 08:15
пусть пробует
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
09 июля в 07:23
Дасаев , Шавло и Шамиль = Чак - чак.)))
мангo
мангo
09 июля в 01:30
Темная личность комбинатор еще тот , вот бы забрал к себе Ханчаренку с Пухляклвым
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 23:59
Не переживай, Газизов уже передал свою долю другому человеку из структуры Уфы. Никаких проблем нет.
Фармы - это к бомжам, а не к Спартаку.
nubom
nubom ответ particular (раскрыть)
08 июля в 23:53
Когда некоторые потеряют должности, он приступит к обязанностям...
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 23:45
Немец был , попробуем татарина .
makkie
makkie
08 июля в 23:37
Удачи Газизову!
Только вот Уфа и Спартак - это разные системы. Что получалось в провинции с региональным бюджетом может не получиться в Москве, в самом популярном клубе, с постоянным давлением, в хаосе им. Федуна.
praporchik zadov
praporchik zadov
08 июля в 23:22
Очередной Цорн но с другой фамилией
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
08 июля в 23:19
Появился толковый менеджер у Уфы, тут же тарасовские прибежали - отдали. Так и с тренерами, так и с игроками. Потом все портится из за духа и кружев. Фу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 июля в 23:12
Поскольку он реальный владелец УФЫ, у него больше 50% акций, то это означает, что у Спартака тоже будет карманный клуб, как у зенита. Но вряд ли Евсеев на это пойдёт, поэтому замена Тедеско на Евсеева выглядит реальной. Вадик крутой мужик
Partisanism .
Partisanism . ответ VAN ARM (раскрыть)
08 июля в 23:09
Ты о чем? Евсеев и так главный тренер.
Levadia
Levadia
08 июля в 23:07, ред.
На долго ли?
Жаль,что Уфу оставил.
Даже в таблице выше Спартака!
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 23:01
евсей главный тренер?как обещал)))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 22:56
Очень и очень печально
particular
particular
08 июля в 22:55
Когда он приступит к обязанностям, некоторые потеряют должности...
drug01
drug01
08 июля в 22:50
Ждем реформу Спартака.........
Лаша
Лаша
08 июля в 22:49
    beefs
    beefs
    08 июля в 22:48
    нефтяники слились в команду..
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