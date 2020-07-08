Шамиль Газизов вступил в должность гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором «Спартака». Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Уфе».
По информации источника, в ближайшее время управленец приступит к выполнению своих обязанностей.
Ранее с поста генерального директора «Спартака» был уволен Томас Цорн.
Фармы - это к бомжам, а не к Спартаку.
Фармы - это к бомжам, а не к Спартаку.
Только вот Уфа и Спартак - это разные системы. Что получалось в провинции с региональным бюджетом может не получиться в Москве, в самом популярном клубе, с постоянным давлением, в хаосе им. Федуна.
Только вот Уфа и Спартак - это разные системы. Что получалось в провинции с региональным бюджетом может не получиться в Москве, в самом популярном клубе, с постоянным давлением, в хаосе им. Федуна.
Жаль,что Уфу оставил.
Даже в таблице выше Спартака!
Жаль,что Уфу оставил.
Даже в таблице выше Спартака!