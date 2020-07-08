Шамиль Газизов вступил в должность гендиректора «Спартака»

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08 июля 2020, 22:47

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором «Спартака». Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Уфе».

По информации источника, в ближайшее время управленец приступит к выполнению своих обязанностей.

Ранее с поста генерального директора «Спартака» был уволен Томас Цорн.