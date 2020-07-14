Арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов

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14 июля 2020, 13:10

Скандальная ситуация произошла во время товарищеского матча между клубами «Сахалинец» и «Легион-Динамо» в Москве.

Во время матча между боковым арбитром и футболистом хозяев случился конфликт, после чего рефери ударил игрока. Напомним, что в начале этого года игрок «Аваи» ударил ногой в голову лежащего фаната.