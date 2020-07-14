Арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов

Скандальная ситуация произошла во время товарищеского матча между клубами «Сахалинец» и «Легион-Динамо» в Москве.
Во время матча между боковым арбитром и футболистом хозяев случился конфликт, после чего рефери ударил игрока. Напомним, что в начале этого года игрок «Аваи» ударил ногой в голову лежащего фаната.
Сахалинец — Легион pic.twitter.com/AnIGzLAt6g— SoccerFootball (@SportE_Eug) July 13, 2020
Подрались, зачинщикам по 5-10 минут дисквалификации на скамейке дали и дальше в бой.)
Подрались, зачинщикам по 5-10 минут дисквалификации на скамейке дали и дальше в бой.)