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Арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов

14 июля 2020, 13:10

Скандальная ситуация произошла во время товарищеского матча между клубами «Сахалинец» и «Легион-Динамо» в Москве.

Во время матча между боковым арбитром и футболистом хозяев случился конфликт, после чего рефери ударил игрока. Напомним, что в начале этого года игрок «Аваи» ударил ногой в голову лежащего фаната.

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Иван Тасминский
Иван Тасминский
20 июля в 19:21
"шутка про газпром, типа, что вскоре Зенит будет настолько дохера бабла судьям платить, что те будут избивать игроков вражеской команды."
112910415
112910415
14 июля в 19:13
Лига уже изучает интересный опыт
bamana
bamana
14 июля в 19:02
в рыло дал бы флажком! кроме,как матом с судьями они не разговаривают!ублюдки!
Legend 6
Legend 6
14 июля в 15:08
А где Грядкин с его этикой?
Legend 6
Legend 6 ответ Columb (раскрыть)
14 июля в 15:08
А почему бы и нет?
Подрались, зачинщикам по 5-10 минут дисквалификации на скамейке дали и дальше в бой.)
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 13:32
был Бы там Неймар до сих пор бы валялся и кривлялся)))
Columb
Columb
14 июля в 13:29, ред.
Скоро все на поле драться начнут.
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 13:19
Судейский лещ встречается редко в природе))
Mangur
Mangur
14 июля в 13:15
Плюс еще и чекисткое приведение приговора. Немедленно и на месте.
Mangur
Mangur
14 июля в 13:12
Хе, бассманное судейство
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