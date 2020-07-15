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Бикфалви: «Лучше, если бы я не забил, но „Урал“ выиграл»

15 июля 2020, 20:11
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями после матча с тульским «Арсеналом» (1:3). Румынский хавбек был признан лучшим игроком встречи.

Незакономерный исход матча? Счёт был 1:1, во втором тайме очень хотели забить, но чуть-чуть не хватило везения. Вся команда хотела выиграть, болельщики ждали победы. Мы и перед матчем обсуждали, что сегодняшняя встреча и воскресная в кубке с «Химками» очень важны. Но это футбол.

Мой гол? Хороший гол. В такие моменты нет много времени на раздумья, только интуиция. Но лучше, если бы я не забил, но команда выиграла. Так говорил всегда, и моё мнение не изменится. Чувствовал, что хороший удар получился, а самое главное — была хорошая подача. Без этой подачи я бы не забил. Кулаков мне уже больше 10 голевых передач отдал. Но мы проиграли, это очень плохо.

Видел ли гол на повторе? Перед вторым таймом мы посмотрели лучшие моменты. Но времени на просмотр гола будет достаточно. Приду домой и посмотрю.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 20:29
возможно но забил ты здорово))так сошлись звёзды))
Brigar
Brigar
15 июля в 20:23
Забил красиво, а матч отстойный.
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 20:16
Ответ достойго спортсмена а спартачам надо учиться какие голы надо забивать.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 20:13
Вполне разумное желание.
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