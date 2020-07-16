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Стадион «Салют» в Долгопрудном будет реконструирован для участия в ФНЛ

16 июля 2020, 10:44

Стадион «Салют» в Долгопрудном в ближайшее время будет реконструирован. Данная реконструкция позволит «Олимпу-Долгопрудному» проводить домашние матчи на своей арене, если команда получит право выступать в ФНЛ. Эту информацию прокомментировал президент клуба Тарас Воробель.

Мы прошли все этапы согласования, получили полное добро от городских властей. Теперь можно смело говорить, что будет новое искусственное поле последнего поколения с подогревом, увеличится вместительность, будут и другие улучшения, которые позволят играть на стадионе «Салют» матчи ФНЛ. Работы уже начаты, поэтому все эти изменения на нашей арене вопрос ближайшего будущего.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
16 июля в 12:23
Надолго ли их хватит?
Brigar
Brigar
16 июля в 11:54
Еще один филиал свиней будет.
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 11:00
А если не выйдет в ФНЛ то реконструкции никакой не будет.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 10:46
Это не может не радовать
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