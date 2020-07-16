Стадион «Салют» в Долгопрудном будет реконструирован для участия в ФНЛ

1594885495

16 июля 2020, 10:44

Стадион «Салют» в Долгопрудном в ближайшее время будет реконструирован. Данная реконструкция позволит «Олимпу-Долгопрудному» проводить домашние матчи на своей арене, если команда получит право выступать в ФНЛ . Эту информацию прокомментировал президент клуба Тарас Воробель.