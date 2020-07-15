Денис Черышев впервые может сыграть в РПЛ

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вчера, 13:01

В Испании хорошо, а дома лучше? Смолов поспорит, но «Соккер.ру» находит аргументы именно для Дениса.

В Испании держит быт

Денис Черышев – испанец российского происхождения, у него есть паспорт, почти всю жизнь провел в западной Европе, его подруга, которую именует женой – испанка. В быту говорит на испанском языке, втором родном, поэтому есть тысяча и одна бытовая причина, чтобы нога Черышева никогда не ступила на газон в матче РПЛ .

Но есть немало факторов, что подтолкнут Дениса к мысли: нет смысла оставаться в «Валенсии». В клубах первой четверки в Ла Лиге ему места нет, куда лучше подумать впервые в жизни о том, чтобы показать себя в чемпионате, где играл его отец. И в стране, где Дмитрий Черышев пытался тренировать, ведь работал с «Мордовией» и «Нижним Новгородом».

Важно качество запроса

Понятно, что в РПЛ Денис не спешит. И если бы Черышева звали в «Рубин», то отказ бы читался. При всем уважении – как история Билялетдинова, который лишь после того, как покинул «Эвертон», не заиграл в «Спартаке», побывал в «Анжи» и «Торпедо», перебрался в Казань. И там тоже не получилось, ведь на Динияра, как и на Дениса, влияли травмы.

Но вот если Черышев интересен Сергею Семаку – разговор другого уровня. Во-первых, петербуржцы – чемпионы, а у Дениса есть формальные победы в ЛЧ и ЛЕ в качестве резервиста «Реала» и «Севильи». Во-вторых, «Зенит» сыграет в ЛЧ , в отличие от «Валенсии». Наконец, суммарные расходы на зарплаты «Лос Чес» – 97 млн евро, у «Зенита» эта сумма выше. Черышев в России заработает больше и может выиграть трофеи.

Вингеру неуютно в «Валенсии»

Раньше было круто, неудачи на поле компенсировались. Был тренер, что хорошо относился к Денису – Марселино, развивались отношения с уроженкой Валенсии Кристиной Кобе, которая работает адвокатом. Успешная дама, стажировалась в Шотландии, говорит на английском языке и работу спортивного юриста в Санкт-Петербурге найдет без труда, даже в самом «Зените».

Это если не потратит время в России на пополнение в семье, например. Все так складывается, что и Кристину можно уговорить, и Денису, как и Гараю, надоели фокусы владельцев «Валенсии» — семьи Питера Лима. Тренерская чехарда не делает Черышева ближе к основе. И хотя в «Зените» не всем россиянам просто, Денис является игроком сборной и человеком с опытом смены клубов. Да и конкуренция может быть не такой, как в «Валенсии», где Солер и Гедеш мешают.

Россиянам непросто в «Зените»

Их много, поскольку есть лимит, но на каждую историю успеха – Жиркова или Дзюбы, найдете больше повестей о разочарованиях и провалах. Составляя список лучших игроков «Зенита» в 21 веке, найдете место Халку, Данни, Тимощуку, Кришито и Ломбертсу, то есть количество приезжих и своих будет примерно одинаковым.

Более того, истории Анюкова, Малафеева, Зырянова, Аршавина и Александра Кержакова – в прошлом. Сейчас в «Зените» даже Караваеву никто не гарантирует, что через пару лет его не заменит бразилец, а Оздоеву – что это не случится уже этим летом, ведь в лимит впишутся, особенно если подпишут Черышева на левый фланг атаки. Но зачем им чистый вингер?

Черышеву есть место в основе

Короткое межсезонье требует подписания тех, кто сразу вольется в коллектив. И кто универсален. У Дениса даже опыт игры левым защитником – не второй Жирков, хотя на всякий случай можно упомянуть, ведь Юрию много лет, а Дуглас играет и в центре. Плюс у Семака почти не осталось причин держать в заявке Себастьяна Дриусси.

Аргентинец хандрил, думал перебраться в Майами, где испанский знает каждый крокодил, не говоря о людях. Хочет играть в атаке – кстати, тоже вариант на случай ухода Азмуна и перехода Кокорина в «Локомотив», Дриусси можно ставить вместо Сердара в атаку с Дзюбой. Но если покупать Черышева и нового форварда, то с аргентинцем надо прощаться, пока за него готовы заплатить живые деньги.

Если уйдут Азмун и Дриусси, то Черышеву точно есть место в основе «Зенита». И при схеме с одним форвардом и тремя хавбеками – «4-3-3» позволят сформировать трио Черышева, Дзюбы и Малкома, а Миллер и Семак получат возможность найти команде еще и плеймейкера, «десятку», о которой давно мечтают. И при нынешних «4-4-2» полезно иметь слева Черышева, а не использовать универсализм Кузяева. Тем более, Далер еще может уйти.

Директор Медведев не умеет в коммуникацию, поэтому босс «Зенита» часто отвечает на прямые вопросы размыто и огрызаясь – когда спросили о Ловрене, то не опроверг информацию, но выдал нечто в стиле Жириновского. «Зенит» точно ведет и нового центрального защитника – Ивановичу много лет, нет нового контракта и высокая зарплата, и о продаже Дриусси подумывают. Если выгодно расстанутся с Себастьяном и Азмуном, то хватит денег и на Черышева, и на нового форварда.

Цель «Зенита», как заявила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина – «стать сильнейшими в Европе». Для начала хорошо бы стать российской «Аталантой» — атакующей командой с успешным заходом в плей-офф Лиги чемпионов. Но последние матчи показали, что не так хороша скамейка клуба, чтобы не заботиться об усилении состава. Шатов и Ригони не тянут на роль основного левого вингера, Дриусси хочет в атаку.

Ни один чистый левый российский вингер классом пока не выше, чем Черышев, так что «Зенит» и должен им интересоваться. Особенно в момент, когда Питер Лим и его семья разваливают «Валенсию», а Денис в 29 лет созрел для рассмотрения предложения из России. Риски понятные, Черышев – как Роббен, с травмами, но Арьен после переезда в Мюнхен играл долго и успешно, невзирая на «хрустальный» статус. Возможно, Денису тоже пора найти свою «Баварию»?

Это интересная сделка, но важно не переплачивать – не стоит сейчас вингер «Валенсии» 15 млн евро, ему скоро тридцать лет и контракт до 2022 года. Но важно учесть, что новый лимит это не только 8 иностранцев, но еще и минимум 17, а на самом деле больше россиян. Качественные люди с паспортом нужны, и если мечта об Алексее Миранчуке сбудется только в случае солидного денежного предложения и провала переговоров «Локомотива» с клубами топ-5, то Черышев, который умеет забить и отдать мяч Дзюбе – более доступный вариант.

Да и один трансфер другому не мешает. Алексей играет правее и в центре, Денис – слева. Воспитанник «Реала» с российским паспортом за 10 млн евро не хуже ставки на бразильского резервиста «Барселоны» за 40 млн, если говорим о трансферной логике. Малкома подлечили, помогает. Если Денис будет в порядке – в РПЛ покажет класс, ведь со школой, техникой, ударом и видением поля. Но в Испании Черышеву часто не везет. Возможно, дома сможет отыграться за все преграды на пути к футбольному полю, которые пережил?

Денис — славный парень, к поведению или профессионализму которого нет вопросов у разных тренеров Ла Лиги, поэтому с новоиспеченным дедушкой Семаком они сработаются. Черышев не жадный – не запросит такие подъемные при заключении контракта, как другой известный россиянин из линии атаки. И если Рибалта поторгуется с «Валенсией», собьет цену, то это будет правильный трансфер для всех сторон. Перед Евро-2020 Денису нужна игровая практика. В «Зените», особенно если Дриусси и Азмун уйдут, ее будет достаточно.

Да и если уедет только один Сердар, а схема будет «4-4-2», то Себастьян и Артем могут играть в атаке, а слева нужен атакующий вингер. Ригони – не лучший вариант, Шатов не так крут, как пять лет назад, Кузяев – не прирожденный игрок фланга, как и Ерохин. А Сутормин может не потянуть основу по классу. «Зениту» не помешает Черышев, а Денису – команда, где куда проще побеждать, чем с «Валенсией».

Возможно Семак попросил бы о зеркальном отражении Малкома за 40 млн евро – втором Данни, но в условиях, когда даже «Зениту» не разрешат разбрасываться деньгами, Черышев может оказаться оптимальным вариантом.