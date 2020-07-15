«Спартак» заинтересован в подписании хавбека «Уфы» Фомина

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15 июля 2020, 17:54

Полузащитник «Уфы» заинтересовал московский «Спартак».

По информации источника, красно-белые сделали запрос в «Уфу» о возможности приобретения 23-летнего футболиста.

В текущем сезоне Фомин сыграл в 27 матчах РПЛ , забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт Даниила с «Уфой» действует до лета 2022 года.

Напомним, что новым генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в «Уфе».

Недавно о будущем Фомина высказался его агент.