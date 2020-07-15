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«Спартак» заинтересован в подписании хавбека «Уфы» Фомина

15 июля 2020, 17:54

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин заинтересовал московский «Спартак».

По информации источника, красно-белые сделали запрос в «Уфу» о возможности приобретения 23-летнего футболиста.

В текущем сезоне Фомин сыграл в 27 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт Даниила с «Уфой» действует до лета 2022 года.

Напомним, что новым генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в «Уфе».

Недавно о будущем Фомина высказался его агент.

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Знатог
Знатог
16 июля в 06:35
Уфа это лидер российского футбола! Поставляет всем игроков, тренеров, директоров....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 июля в 20:34
Если только вместе с Евсеевым.
Abordage
Abordage
15 июля в 19:28
Сделают из Фомина еще одного серого Зобнина и делу конец.
sten312
sten312
15 июля в 18:59
А не проще,сделать между этими командами рокировку названиями,спартак переезжает в Уфу,а башкиры в Москву.
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 18:28
Тили-тили,трали-вали,
в "Спартачок" "башкир" зазвали;
и пошёл в народе звон:
Скоро немца выбьют вон!
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 18:22
Нужен.
Забил зениту и принес победу, забил локо и Ростову и принес очки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 18:21
Ничего удивительного, Газизов будет приглашать знакомых игроков. Так же, как и Цорн с Тедеско звали ребят из Германии. Другой вопрос, сможет ли тренер вписать навязанного игрока в состав? В этом может быть проблема.. А вот если они сработаются, то могут навести шороху в следующем сезоне...
Columb
Columb
15 июля в 18:16
За год прошли расстояние от Шуррле до Фомина.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 18:14
Оптом дешевле будет, подумал Газизов и включил Фомина в список приобретений. Урунов , Фомин, два защитника., кто следующий ???
shlomo
shlomo
15 июля в 18:12
А нужен ли....?
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 18:10
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 июля в 18:04
    Тут понятно откуда ветер дует.
    mihaluch
    mihaluch
    15 июля в 17:56
    Сейчас всю Уфу перетащат
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