«Спартак» заинтересован в подписании хавбека «Уфы» Фомина

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин заинтересовал московский «Спартак».
По информации источника, красно-белые сделали запрос в «Уфу» о возможности приобретения 23-летнего футболиста.
В текущем сезоне Фомин сыграл в 27 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт Даниила с «Уфой» действует до лета 2022 года.
Напомним, что новым генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в «Уфе».
Недавно о будущем Фомина высказался его агент.