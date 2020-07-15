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Агент: «Смольников в Турцию не едет. СМИ выдают чистую неправду»

15 июля 2020, 23:54

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, опроверг слухи о возможном переходе игрока в турецкий клуб.

Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами еще до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда.

Контракт Смольникова с «Зенитом» истекает этим летом. 

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Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 09:32, ред.
Маньяк ,"Чистая неправда"-это шедевр.Как "футбольный агент -маньяк",не любящий деньги....
ekliziast
ekliziast
16 июля в 09:19
Какая Турция ? Он в Сочи собрался, там платят душевнее.
Zenit_84
Zenit_84
16 июля в 00:09
Такие уж СМИ
For56tas
For56tas
16 июля в 00:08
Одно вранье.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 00:01
Обломали парня. Мог бы и поиграть за бугром на закате карьеры.
А может и сам не хочет??? В Зените и на лавке хорошо платят.
Давайте думать
Давайте думать
15 июля в 23:55
Неправда бывает чистой?
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