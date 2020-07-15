Агент: «Смольников в Турцию не едет. СМИ выдают чистую неправду»

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» , опроверг слухи о возможном переходе игрока в турецкий клуб.

Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами еще до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ , чистая неправда.