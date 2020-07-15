«Зенит» собирается продать Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщается, «Зенит» рассматривает варианты с арендой или продажей аргентинца.
Такое решение питерского клуба связано с новым лимитом на легионеров (8+17) в РПЛ. Данный лимит вступит в силу со следующего сезона.
Напомним, что зимой на Ригони претендовал «Ривер Плейт».
Максимальная была 8 млн! А вот за сколько покупали не помню!
Максимальная была 8 млн! А вот за сколько покупали не помню!
Если думают усилиться под ЛЧ, то можно и Азмуна сплавить, пока спрос есть.
Немножко ждать осталось, скоро всё узнаем....
Если думают усилиться под ЛЧ, то можно и Азмуна сплавить, пока спрос есть.
Немножко ждать осталось, скоро всё узнаем....