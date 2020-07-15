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«Зенит» собирается продать Ригони

15 июля 2020, 16:25

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщается, «Зенит» рассматривает варианты с арендой или продажей аргентинца.

Такое решение питерского клуба связано с новым лимитом на легионеров (8+17) в РПЛ. Данный лимит вступит в силу со следующего сезона.

Напомним, что зимой на Ригони претендовал «Ривер Плейт».

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:42
всё к тому шло
pomor 445
pomor 445
15 июля в 19:48, ред.
Вам какую бы жвачку не подкинули, всё равно будете жевать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Лакшери (раскрыть)
15 июля в 18:58
А что делать? Лимит строгий - 8 легов. Сантос, Ракицкий, Иванович, Малком, Дриусси, Азмун ,Осорио (автоматически должны подписать за 5-й матч). А ещё есть Кран, Ригони. Так что расставаться придётся поневоле, даже в убыток себе...
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 18:46
Окончательное решение но продадут по зенитовски.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 июля в 18:39
Трудно будет впарить кому-то этот шлак
Abordage
Abordage
15 июля в 18:24
Это нужно делать.
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июля в 18:19
Станет жертвой лимита на легионеров) Хотя по факту он в разы сильнее Сутормина. Но ему не дадут шанс банально из - за паспорта!
STVA 1
STVA 1 ответ Лакшери (раскрыть)
15 июля в 18:03
Текущая стоимость на трансфермаркете -6 млн...
Максимальная была 8 млн! А вот за сколько покупали не помню!
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
15 июля в 18:00
    Columb
    Columb
    15 июля в 17:15
    Это необходимый момент.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 июля в 17:06
    Опять Сочам подфартит!
    Лакшери
    Лакшери ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 июля в 17:00
    Маммана был куплен за 16млн евро. Продавать после двух травм, за сколько? И почему ему нельзя дать шанс, например если уйдёт Иванович? Ригони тоже хз за сколько купили, щас максимум млн за 5 отдадим. Эрнани уже не вернётся в Зенит, его выкупают.
    Garrincha58
    Garrincha58
    15 июля в 16:59
    а кто купит? может за лям кто то и сподобится
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    15 июля в 16:53
    Видимо один оказался с бубенцами в голубой эскадре).
    Legend 6
    Legend 6 ответ ДСА (раскрыть)
    15 июля в 16:48
    Дзюба в трудовой Ригони, напишет:"Недавака!"
    ДСА
    ДСА
    15 июля в 16:47
    Как обычно, подешевке.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 июля в 16:32
    У Ивановича контракт вроде заканчивается!На год я думаю можно было с ним продлить!
    Legend 6
    Legend 6
    15 июля в 16:28
    Оказался не толлерантный?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 июля в 16:27, ред.
    Давно пора продать. И не только его одного. Маммана, Эрнани, Дриусси, Иванович.
    Если думают усилиться под ЛЧ, то можно и Азмуна сплавить, пока спрос есть.
    Немножко ждать осталось, скоро всё узнаем....
    andre_can
    andre_can
    15 июля в 16:27
    вообще то давно пора!
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