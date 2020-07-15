«Зенит» собирается продать Ригони

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15 июля 2020, 16:25

Полузащитник «Зенита» может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщается, «Зенит» рассматривает варианты с арендой или продажей аргентинца.

Такое решение питерского клуба связано с новым лимитом на легионеров (8+17) в РПЛ . Данный лимит вступит в силу со следующего сезона.

Напомним, что зимой на Ригони претендовал «Ривер Плейт».