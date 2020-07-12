«Ахмат» успешнее ЦСКА и «Спартака». Самые неудобные соперники «Зенита»

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вчера, 13:18

Изучаем на «Соккер.ру» опыт тех, кто не боится футбольной банды Семака в РПЛ – таких клубов очень мало.

Одна из причин досрочного титула «Зенита» — прямые конкуренты сыграли с ними очень слабо. А поскольку «Ахмат» в очередной раз отобрал у двукратных чемпионов очки, то изучим опыт всех клубов РПЛ . Есть «пассажиры», что отдают петербуржцам 100 % пунктов, есть те, кто за последние четыре сезона хорошо северян покусали. Рейтинг интересный, поскольку одновременно показывает уровень сопротивления чемпиону всех участников лиги.

15 место. «Зенит» — «Локомотив»

Очков за игру: 1.13. Голов за поединок: 1.00. Пропущено за матч: 1.00*.

* — здесь и далее количество очков, забитых и пропущенных голов «Зенита» за один матч против названного соперника.

Самый неудобный соперник. Единственный клуб, у которого равенство по забитым и пропущенным с «Зенитом» в свежих играх. Также у «Локомотива» больше побед на отрезке в 8 матчей, чем у петербуржцев 3 против 2. Сёмин воевал с «Зенитом» лучше всех в РПЛ .

14 место. «Зенит» — «Ахмат»

Очков за игру: 1.25. Голов за поединок: 1.00. Пропущено за матч: 0.63.

Один из самых неудобных соперников «Зенита» в чемпионате. «Ахмат» не боится петербуржцев и не проигрывает им до выхода на поле, если готов. Конечно, последний матч получился скомканным из-за состава «Зенита» и удаления. Но «Ахмат» был близок даже к победе – молодцы, дают бой чемпиону.

13 место. «Зенит» — ЦСКА

Очков за игру: 1.38. Голов за поединок: 1.13. Пропущено за матч: 0.63.

С «армейцами» «Зениту» было сложно, но становится проще, судя по победе 4:0. Петербуржцы пользуются молодостью и ошибками команды Ганчаренко, хотя порой играют против ЦСКА из вон рук плохо – в первом круге нарывались на поражение.

12 место. «Зенит» — «Ростов»

Очков за игру: 1.71. Голов за поединок: 1.57. Пропущено за матч: 0.57.

Карпин поднимется выше «Спартака», если обыграет «Зенит» в последнем туре – возможно, эта победа будет нужна ростовчанам, так что не исключаем подобный поворот. Они неплохо сражаются против петербуржцев на дистанции, но зря уступили 1:6 – испортили статистику.

11 место. «Зенит» — «Спартак»

Очков за игру: 1.75. Голов за поединок: 1.75. Пропущено за матч: 1.13.

Могли быть выше, но был чемпионский сезон, который подправил статистику. Также в схватке случаются ничьи, поэтому «Спартак» в середине рейтинга. Москвичи могут забить «Зениту». Но чаще теряют очки и проигрывают.

10 место. «Зенит» — «Краснодар»

Очков за игру: 2.00. Голов за поединок: 1.88. Пропущено за матч: 1.25.

Не очень результаты, если учесть задачи. Качество футбола в целом у «Краснодара» нормальное, но подобрать ключи к воротам «Зенита» и одновременно закрыть свои не умеют. У «быков» есть победы над петербуржцами, но их мало и в решающих матчах уступают – 5 поражений за четыре сезона.

9 место. «Зенит» — «Арсенал»

Очков за игру: 2.00. Голов за поединок: 2.13. Пропущено за матч: 1.13.

Набирают очки против «Зенита» так же часто, как «Краснодар». Это не великий подвиг – есть более успешные примеры, но для середняка, который по бюджету значительно уступает «быкам», такое отношение к «Зениту» заслуживает уважения – не сдаются.

8 место. «Зенит» — «Уфа»

Очков за игру: 2.13. Голов за поединок: 1.38. Пропущено за матч: 0.38.

«Уфа» не сливала «Зениту» во всех играх, трижды цеплялись за очки, в этом сезоне даже одержали победу. Середняк играет так, как может, хотя отсутствие результативной атаки сказывается – «Уфе» порой не хватает одного гола, чтобы навредить петербуржцам.

7 место. «Зенит» — «Динамо»

Очков за игру: 2.38. Голов за поединок: 1.75. Пропущено за матч: 0.38.

Одна победа и одна ничья, а все остальное – поражения. «Динамо» с принципиальным для фанатов врагом играет плохо, хотя этому есть объективные объяснения. Московский клуб лихорадило из-за неумелого управления и финансовых проблем, «Зенит» в основном берет свое.

6 место. «Зенит» — «Рубин»

Очков за игру: 2.38. Голов за поединок: 2.13. Пропущено за матч: 0.63.

У казанцев шесть поражений на отрезке в восемь матчей. Все очень плохо для «Рубина», который раньше умел финишировать выше «Зенита» в таблице, но разучился. Не всегда много пропускают, но иногда от двух стандартных голов переходят к 4-5.

5 место. «Зенит» — «Крылья Советов»

Очков за игру: 2.63. Голов за поединок: 2.25. Пропущено за матч: 1.00.

В 2015-м «Крылья Советов» выиграли у «Зенита» 3:1, а после этого видим серию из семи поражений подряд. Самарцы огрызаются, но стабильно дарят северянам по три очка годами.

4 место. «Зенит» — «Урал»

Очков за игру: 2.75. Голов за поединок: 2.75. Пропущено за матч: 0.63.

Классический «пассажир» в матчах с «Зенитом». Последний поединок вообще завершился со счетом 7:1. Странно, что «Урал» разок смог сыграть вничью с фаворитом, обычно проигрывает.

3 место. «Зенит» — «Тамбов»

Очков за игру: 3.00. Голов за поединок: 2.00. Пропущено за матч: 1.00.

Тут все просто – дважды играли и дважды минимально победили. «Тамбов» сопротивляется, но ниже классом, так что серия продолжится до тех пор, пока сам «Зенит» не допустит ошибку.

2 место. «Зенит» — «Оренбург»

Очков за игру: 3.00. Голов за поединок: 1.80. Пропущено за матч: 0.40.

На втором месте, поскольку серия поражений длиннее, чем у «Тамбова». Может прерваться в этом сезоне, если «Оренбургу» нужны будут 3 спасительных пункта в РПЛ . Посмотрим, а пока «Зенит» обыгрывает клуб, который получает деньги от той же корпорации, только дочерней компании.

1 место. «Зенит» — «Сочи»

Очков за игру: 3.00. Голов за поединок: 2.00. Пропущено за матч: 0.50.

Первые, ведь набрали в состав бывших игроков «Зенита», но даже после того, как для Семака чемпионат закончился победой, не отобрали у петербуржцев очки. При этом «Сочи» куда смелее дерется с принципиальными соперниками северян. Даже когда «Зениту» ничья не мешала отпраздновать титул, южане отдали три очка.

О чем говорит этот рейтинг?

Хотя «Зенит» протестовал против расширения лиги, если через год в РПЛ будет 18 клубов, то петербуржцы выиграют. Разница в бюджетах с новичками будет почти в 20 раз, а в таких условиях подводные камни, чтобы собирать победные серии, не нужны.

Но тут скорее вопрос к другим небедным клубам чемпионата. Им ничто не мешает лучше персонально играть против «Зенита», что порой удается даже середнякам. Если бы москвичи и «Краснодар» чаще отщипывали очки у петербуржцев с глазу на глаз – увидели бы чемпионскую интригу.

А если судить по результатам очных матчей со всеми участниками РПЛ этого сезона, то у «Зенита» один соперник – он сам. Только «Локомотив» показал, что можно чаще отбирать у чемпиона очки, чем отдавать, остальные очные поединки в основном проваливают или играют серо и бледно.

«Спартак» и «Краснодар» выступают против лидеров РПЛ хуже, чем Ростов» и «Ахмат». Конечно, и 100 % очков чемпиона против «Сочи» или «Оренбурга» — плохой сигнал, но спрос сначала с тех, кто мощнее. Было бы хорошо, чтобы спортивная борьба присутствовала всегда, но сначала пусть москвичи и «быки» покажут пример.

В лиге почти не осталось клубов, что умеют стабильно отбирать у петербуржцев очки. За два сезона «Зенит» потерял всего 25 % возможных пунктов, а этого всегда будет хватать для титула, если конкуренты нестабильные и с глазу на глаз проигрывают Дзюбе и компании.