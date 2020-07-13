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Главные создатели в XXI веке. Роналду лишь третий

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
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Лионель повторил рекорд Анри, а «Соккер.ру» расскажет о лучших универсальных солдатах в футболе.

Месси забил более двадцати голов и одновременно отдал двадцать ассистов в лиге из числа топ-5. Спустя 17 лет кто-то добрался до рекорда Анри, и такое достижение сложно повторить.

Зато самое время найти лидеров мирового футбола по «гол плюс пас» именно в новом веке. А чтобы оценить реальную эффективность, берем не общее количество действий – зависит от матчей, а среднее за игру.

Также в клуб великих создателей проходят только те, кто уже создал 500 голов ударами и пасами – их всего 10 человек. Мюллер (475 баллов по «гол плюс пас»), Хунтелар (497), Неймар (495) и Халк (485 мячей) на очереди.

Два бразильца зайдут в десятку, когда добьют нужное количество мячей, причем звезда из ПСЖ обойдет Роналду по среднему показателю за поединок и опустит португальца на еще одну строчку ниже. А теперь переходим к тем, кто уже среди главных легенд созидания. 

10. Уэйн Руни – 0.63 созданных голов за игру

Голов: 365; ассистов: 180; матчей: 868

Созданных голов: 545.

Руни оказывается на солидном десятом месте. Учитывая, сколько вокруг него было крутых нападающих за карьеру, Уэйн как Бензема своего поколения – и отдавал пасы, и забивал мячи. За сборную часто отличался, наигрался в АПЛ и продолжает выходить на поле в Чемпионшипе. За «Дерби» уже 5 голов и 3 ассиста в низшей лиге.

9. Самуэль Это’О – 0.65 гола за игру

Голов: 408; ассистов: 116; матчей: 805

Созданных голов: 524

Неймар и Халк вытеснят Самуэля из десятки, но посмотрите на показатели – красавец. У камерунца отняты голы прошлого века, но играл долго и результативно. Умел не только забивать – часто делился мячом для столь эгоистичного по стилю и классического центрального форварда, что лишь ради Моуриньо ушел на фланг. Создал 524 мяча в 21 веке – солидно!

8. Карим Бензема – 0.70 гола за игру

Голов: 338; ассистов: 177; матчей: 738

Созданных голов: 515.

Зидан вернул верного форварда к голам, и хотя в лучших сезонах Роналду в «Реале» француз был прекрасным оруженосцем, ближе к концу истории Криштиану в Мадриде его напарник Бензема отвлекся от футбола и реализации. Сейчас все снова в порядке. А когда Карим говорит, что в футболе надо смотреть не только голы, то напоминает, что является лучшим ассистентом в истории «Реала» в новейшее время, когда такую статистику начали вести дотошно.

7. Серхио Агуэро – 0.74 голов за игру

Голов: 414; ассистов: 131; матчей: 733

Созданных голов: 545.

Серхио сложно записать к великим футболистам. Возможно, не хватает харизмы и точных ударов в решающих матчах ЛЧ и ЧМ? Впрочем, голевые показатели у Агуэро замечательные, самый успешный иностранный снайпер в истории АПЛ, человек, который и в «Атлетико», и в «Манчестер Сити» стабильно помогал голами. Не удивительно, что Гвардиола подумывает предложить боссам «горожан» продлить контракт с опытным аргентинцем. И сделают это, ведь избавились от бана УЕФА в еврокубках. 

6. Тьерри Анри – 0.78 гола за игру

Голов: 369; ассистов: 190; матчей: 716

Созданных голов: 559.

В отличие от Месси или Роналду, Анри уже играл за океаном, где можно забить с угла поля. Но и на высоком уровне за сборную и «Арсенал» с «Барселоной» у великого француза немало важных и красивых голов. Кроме того, его рекорд – 20 ассистов за сезон в АПЛ, до сих пор не побит, хотя у Де Брюйне такая задача осталась. Анри больше не забьет, стал тренером, но и 559 созданных голов в 21 веке достаточно, чтобы не забывать хитрого Тьерри.

5. Златан Ибрагимович – 0.83 гола за игру

Голов: 523; ассистов: 198; матчей: 864

Созданных голов: 721.

В личном рейтинге Златана он всегда первый, но в реальности – пятый по среднему количеству созданных голов за один матч. Зато по общему числу мячей Ибрагимович в элитном историческом списке. В истории футбола пока всего 28 человек, у которых за карьеру более 500 точных ударов в официальных матчах, и Ибрагимович – один из них. Да и ассистов почти 200, швед – легенда футбола.

4. Роберт Левандовски – 0.86 гола за игру

Голов: 468; ассистов: 134; матчей: 699

Созданных голов: 602.

Поляк в шикарной форме, хочет забивать еще в ЛЧ, которая пока не покорялась, хотя в молодости был с «Боруссией» Д в финале. Сейчас опытнее, зрелый, почти не замечает напарников – что занижает позицию в списке, но и так выше облаков. Когда у форварда, который еще может играть и играть, 602 балла по «гол плюс пас» в клубе и сборной, то речь о большой звезде.

3. Криштиану Роналду – 0.98 гола за игру

Голов: 731; ассистов: 259; матчей: 1007

Созданных голов: 990.

У Роналду больше голов, чем у Месси, но учтите разницу в возрасте – сыграли разное количество матчей, а средняя результативность у Лионеля выше. Впрочем, Роналду способен в сорок лет рубиться в США и там собирать по двадцать голов за сезон. Но пока и в Серии А справляется. Роналду – невероятный форвард, хотя реже делится мячом, чем Месси, поэтому ниже по среднему показателю. Зато скоро создаст 1 000 гол в карьере — космос.

2. Луис Суарес – 1.00 гол за игру

 

Голов: 461; ассистов: 255; матчей: 716

Созданных голов: 716

Монстр! Хотя сыграл почти на 300 матчей меньше, чем старший за него Роналду, Луис держится на уровне 1 гола за игру в среднем с учетом последних и предпоследних передач по немецкой методике. Суммарно получается 716 голов, а до конца карьеры обязательно будет в клубе «500 голов». Саблезубый тигр великолепен, он Бензема для «Барселоны» — в тени Месси, но за карьеру набрал уже 716 результативных действий. По сумме баллов выше только Златан и два космонавта.

1. Лионель Месси – 1.18 голов за игру

Голов: 700; ассистов: 326; матчей: 865

Созданных голов: 1026

Сумасшедшие показатели. С голами все понятно – уже 700, но у Лионеля хорошая статистика по пасам не только в клубе, где есть адресат – Саурес, но и в сборной, где все не так благополучно. Но Месси шикарен, ведь когда у человека в 865 матчах 1026 результативных действий с предпоследними пасами, то понятно, почему Гвардиола в 2007-м году собирал звезд «Барселоны» и говорил им: «Если кто-то из вас не понимает, что этот парень из другой планеты, то вы не понимаете футбол». Хотя резко сказано, но Хосеп не ошибся.

Выводы после изучения рекордов

- Месси и Роналду – инопланетяне, но немного неожиданно в их компании Луис Суарес. Единственный, кто держит тот же темп, хотя Неймар – на подходе в список «500+» и выбьет Роналду на четвертое место;

- если Левандовски успешно сыграет в плей-офф ЛЧ, то «Золотой мяч» ему не будет случайным – у Роберта роскошные голевые показатели за карьеру, сейчас он четвертый по эффективности;

- в мире только у Месси, Роналду и Ибрагимовича больше 500 голов из действующих игроков, круг очень тесный, всего 28 человек в истории;

- Агуэро добрался до показателей Анри, а Бензема опережает по эффективности таких легенд, как Это’О или Руни;

- чтобы подчеркнуть крутость каждого в списке, уместно добавить высказывание тренера «Беневенто» Филиппо Индзаги (303 гола за карьеру):

Всегда привожу в пример Роналду в раздевалке, ведь знаю, как он тренируется. Но я немного сержусь на него и Месси. Из-за них создается впечатление, что мы с Раулем забили мало мячей.

И триста голов за карьеру – шикарный показатель, но в этом списке у всех больше, а у двоих уже по семьсот мячей. Живем во времена невероятных снайперов, ведь восемь из десяти – действующие футболисты.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Barcelona_MSN (раскрыть)
сегодня в 16:33
Отличная нарезка и, главное, полезная для тех, кто хочет прочистить свой желудок, т.к. партковые нырки вызывают сильную рвоту. ))
Lucky luciano
Lucky luciano ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 11:24, ред.
хахахах снова слив))Мальме никогда не играл в 1/4 1/2 в финалах лч,скорее это ближе к гному
Пендальфсон
Пендальфсон
сегодня в 10:58
Я бы французскую лигу 1 вообще не считал. Или с другим коэффициентом.
112910415
112910415
сегодня в 05:10
статистика знает всё
Rattlehead
Rattlehead ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 02:48
Роналдиньо, Роналдо и Зидану финты и прочая игра на публику не мешали быть эффективными.
SonicStar
SonicStar ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 01:28
О да...португалка набила себе стату в Лч на всяких Мальмё. А в плей офф набивала стату на апоэлах, шальке
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:20
Статистика это всегда круто
Terminator-2010
Terminator-2010 ответ Drakulа (раскрыть)
сегодня в 00:56
Полностью согласен и поддерживаю! Месси, действительно шикарный игрок и гений-футболист, но Роналду, на голову ЕЩЁ выше! Т.е. СУПЕР шикарный и СУПЕР гений!!!👍✌😎
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:51
Показатели Суареса впечатляют
Drakulа
Drakulа
сегодня в 00:30
Во-первых Роналду играл вначале за Спортинг,и не был форвардом,и в МЮ он сыграл кучу матчей играя правого полузащитника, на дриблинге и финтах усаживал на пятак игроков,чего фродо никогда бы не удалось! Мосси же начал путь форварда и ему ассистировали Роналдиньо,Деку,Хави-Иньеста) Если бы Рон изначально играл голеадора напа,то голов было больше)Да и так круче его голы, он больше забил за сборную,больше всех в ЛЧ голы,пасы, 6 раз лучший бомбардир...ЧЕ-9 голов вместе с Платтини...Все голы мосси-это либо товарняк,либо ла лига...На международном уровне он уступает Роналду,в ЛЧ тоже позади Рона...Вот и все, факты налицо!
Глорам барси МЧС!
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 00:21
немногим из этого списка все равно гол или голевой пас, а первое место того кто отдал голевой пас с пенальти вполне предсказуемо. к вопросу о малозначительности голов Месси, к сведению хейтеров, в эльклассико Месси забил больше голов чем вся атакующая тройка Реала во главе с Роналду
амурец
амурец
сегодня в 00:12, ред.
Голевые предачи Месси? Да бывает он отдаёт очень хорошие передачи с каких просто невозможно не забить, го в основном то его пасы как в последних играх, отдаёт игроку мяч в борьбу, далее включается исполнительское мастерство игроков забивших гол, а поднимается визг, что он забил исключительно толтко благодаря передачи Месси
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 00:01
Очень много у Месси халявных ассистов, до Озила не дотягивает, а до Бекхэма, Зидана тем более. В этом сезоне от гнома хоть польза есть, голевые научился делать.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Lucky luciano (раскрыть)
вчера в 23:38
Ахахахаха. Кому что объясняю. Я спать.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 23:37
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 23:36
    ну конечно Видаль Гризманн Суарес Неймар Дембеле Коутиньо по 140 млн это ерунда)))
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Barcelona_MSN (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Ну что-ты. Это же часть футбола. Каже без этого. Все ныряют и он тоже ныряет. Между прочем очень красиво. Тут всего-то 10 нырков. А если все собрать то это целая история. Все равно это все фигня. Рон как его все персофаны называют, лучший!! Бесспорно!!
    Barcelona_MSN
    Barcelona_MSN ответ NGYRZ (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Ты об этом?! Так это не дриблинг, не финты, это самые обыкновенные нырки от Роналду.
    Первый его нырок на видео, когда он нырял за МЮ.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Lucky luciano (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Наличие супердорогих футболистов ни о чем не говорит. Когда же вы поймёте. Что цена футболиста складывается от возможности клуба который приобретает. Тоесть богатый клуб дорогое приобретение. Это даже 10 летниму мальчику ясно. Но до многих не доходит.

    Другое дело как они играют. Как они выкладываются. После ухода хавииниесты нормальными приобретениями были Суарес и Неймар. Все.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Lucky luciano (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Я болею за красивый футбол. Стабильность. Верность. Последовательность. Трудолюбивость. Прогрессивность. Честность. Малчаливость. Скромность.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 23:20
    И с чего бы она должна была развалиться с вторым по стоимости составом в мире,даже недавно первый был.Ты так говоришь как будто он в Севилье играет
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 23:19
      NGYRZ
      NGYRZ
      вчера в 23:12
      Автор, просто для примера возьми двух так сказать помошников Роналду и Месси -
      Бензема и Суареса и сравни их статистические показатели!
      Они почти одинаковы, с той лишь разницей, что Суаресу, чтобы достить это равенства с Бенземой потребовалост на 5 сезонов меньше времени!
      Вот и считай, сколько ассистов Суарес заработал для Месси и уровень Уругвайца и Француза!
      NGYRZ
      NGYRZ
      вчера в 23:06
      У Роналду почему такие показатели в проведенных матчах?!

      Ранний Роналду в МЮ , если кто помнит не был зациклен на голах, он получал кайф от дриблинга, финтов возле углового флажка и т.п. вообщем забавлял публику, отсюда и так много "пустых матчей"

      Но как только началось противостояние Роналду-Месси, то тут он уже включился, убрав эти финты на забаве публике, оставив голый прагматизм и нацеленность на ворота соперника!
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 23:04, ред.
        Barcelona_MSN
        Barcelona_MSN ответ juvenale (раскрыть)
        вчера в 23:02
        Посмотри ещё) продли своё удовольствие от просмотренного видео, КАК МЕССИ УНИЖАЕТ РЕАЛ МАДРИД!

        Inquisitor...
        Inquisitor...
        вчера в 22:58
          juvenale
          juvenale ответ Тео Джонс (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 22:52
            juvenale
            juvenale ответ Тео Джонс (комментарий удален) (раскрыть)
            вчера в 22:51
            так а что мне смотреть старье...он же зм получает,покажи мне его вклад,я тебе даже не сезон-два говорю...бери 5 лет ,он в топовом возрасте,но нет же ушли хавииньесты и сказка закончилась
            Funny_Smailik
            Funny_Smailik
            вчера в 22:50
            Лионель Месси по индивидуальным показателям лучше всех. Самый совершенный футболист. Величайший игрок всех времён =)
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