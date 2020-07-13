Главные создатели в XXI веке. Роналду лишь третий

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вчера, 21:30

Лионель повторил рекорд Анри, а «Соккер.ру» расскажет о лучших универсальных солдатах в футболе.

Месси забил более двадцати голов и одновременно отдал двадцать ассистов в лиге из числа топ-5. Спустя 17 лет кто-то добрался до рекорда Анри, и такое достижение сложно повторить.

Зато самое время найти лидеров мирового футбола по «гол плюс пас» именно в новом веке. А чтобы оценить реальную эффективность, берем не общее количество действий – зависит от матчей, а среднее за игру.

Также в клуб великих создателей проходят только те, кто уже создал 500 голов ударами и пасами – их всего 10 человек. Мюллер (475 баллов по «гол плюс пас»), Хунтелар (497), Неймар (495) и Халк (485 мячей) на очереди.

Два бразильца зайдут в десятку, когда добьют нужное количество мячей, причем звезда из ПСЖ обойдет Роналду по среднему показателю за поединок и опустит португальца на еще одну строчку ниже. А теперь переходим к тем, кто уже среди главных легенд созидания.

10. Уэйн Руни – 0.63 созданных голов за игру

Голов: 365; ассистов: 180; матчей: 868

Созданных голов: 545.

Руни оказывается на солидном десятом месте. Учитывая, сколько вокруг него было крутых нападающих за карьеру, Уэйн как Бензема своего поколения – и отдавал пасы, и забивал мячи. За сборную часто отличался, наигрался в АПЛ и продолжает выходить на поле в Чемпионшипе. За «Дерби» уже 5 голов и 3 ассиста в низшей лиге.

9. Самуэль Это’О – 0.65 гола за игру

Голов: 408; ассистов: 116; матчей: 805

Созданных голов: 524

Неймар и Халк вытеснят Самуэля из десятки, но посмотрите на показатели – красавец. У камерунца отняты голы прошлого века, но играл долго и результативно. Умел не только забивать – часто делился мячом для столь эгоистичного по стилю и классического центрального форварда, что лишь ради Моуриньо ушел на фланг. Создал 524 мяча в 21 веке – солидно!

8. Карим Бензема – 0.70 гола за игру

Голов: 338; ассистов: 177; матчей: 738

Созданных голов: 515.

Зидан вернул верного форварда к голам, и хотя в лучших сезонах Роналду в «Реале» француз был прекрасным оруженосцем, ближе к концу истории Криштиану в Мадриде его напарник Бензема отвлекся от футбола и реализации. Сейчас все снова в порядке. А когда Карим говорит, что в футболе надо смотреть не только голы, то напоминает, что является лучшим ассистентом в истории «Реала» в новейшее время, когда такую статистику начали вести дотошно.

7. Серхио Агуэро – 0.74 голов за игру

Голов: 414; ассистов: 131; матчей: 733

Созданных голов: 545.

Серхио сложно записать к великим футболистам. Возможно, не хватает харизмы и точных ударов в решающих матчах ЛЧ и ЧМ ? Впрочем, голевые показатели у Агуэро замечательные, самый успешный иностранный снайпер в истории АПЛ , человек, который и в «Атлетико», и в «Манчестер Сити» стабильно помогал голами. Не удивительно, что Гвардиола подумывает предложить боссам «горожан» продлить контракт с опытным аргентинцем. И сделают это, ведь избавились от бана УЕФА в еврокубках.

6. Тьерри Анри – 0.78 гола за игру

Голов: 369; ассистов: 190; матчей: 716

Созданных голов: 559.

В отличие от Месси или Роналду, Анри уже играл за океаном, где можно забить с угла поля. Но и на высоком уровне за сборную и «Арсенал» с «Барселоной» у великого француза немало важных и красивых голов. Кроме того, его рекорд – 20 ассистов за сезон в АПЛ , до сих пор не побит, хотя у Де Брюйне такая задача осталась. Анри больше не забьет, стал тренером, но и 559 созданных голов в 21 веке достаточно, чтобы не забывать хитрого Тьерри.

5. Златан Ибрагимович – 0.83 гола за игру

Голов: 523; ассистов: 198; матчей: 864

Созданных голов: 721.

В личном рейтинге Златана он всегда первый, но в реальности – пятый по среднему количеству созданных голов за один матч. Зато по общему числу мячей Ибрагимович в элитном историческом списке. В истории футбола пока всего 28 человек, у которых за карьеру более 500 точных ударов в официальных матчах, и Ибрагимович – один из них. Да и ассистов почти 200, швед – легенда футбола.

4. Роберт Левандовски – 0.86 гола за игру

Голов: 468; ассистов: 134; матчей: 699

Созданных голов: 602.

Поляк в шикарной форме, хочет забивать еще в ЛЧ , которая пока не покорялась, хотя в молодости был с «Боруссией» Д в финале. Сейчас опытнее, зрелый, почти не замечает напарников – что занижает позицию в списке, но и так выше облаков. Когда у форварда, который еще может играть и играть, 602 балла по «гол плюс пас» в клубе и сборной, то речь о большой звезде.

3. Криштиану Роналду – 0.98 гола за игру

Голов: 731; ассистов: 259; матчей: 1007

Созданных голов: 990.

У Роналду больше голов, чем у Месси, но учтите разницу в возрасте – сыграли разное количество матчей, а средняя результативность у Лионеля выше. Впрочем, Роналду способен в сорок лет рубиться в США и там собирать по двадцать голов за сезон. Но пока и в Серии А справляется. Роналду – невероятный форвард, хотя реже делится мячом, чем Месси, поэтому ниже по среднему показателю. Зато скоро создаст 1 000 гол в карьере — космос.

2. Луис Суарес – 1.00 гол за игру

Голов: 461; ассистов: 255; матчей: 716

Созданных голов: 716

Монстр! Хотя сыграл почти на 300 матчей меньше, чем старший за него Роналду, Луис держится на уровне 1 гола за игру в среднем с учетом последних и предпоследних передач по немецкой методике. Суммарно получается 716 голов, а до конца карьеры обязательно будет в клубе «500 голов». Саблезубый тигр великолепен, он Бензема для «Барселоны» — в тени Месси, но за карьеру набрал уже 716 результативных действий. По сумме баллов выше только Златан и два космонавта.

1. Лионель Месси – 1.18 голов за игру

Голов: 700; ассистов: 326; матчей: 865

Созданных голов: 1026

Сумасшедшие показатели. С голами все понятно – уже 700, но у Лионеля хорошая статистика по пасам не только в клубе, где есть адресат – Саурес, но и в сборной, где все не так благополучно. Но Месси шикарен, ведь когда у человека в 865 матчах 1026 результативных действий с предпоследними пасами, то понятно, почему Гвардиола в 2007-м году собирал звезд «Барселоны» и говорил им: «Если кто-то из вас не понимает, что этот парень из другой планеты, то вы не понимаете футбол». Хотя резко сказано, но Хосеп не ошибся.

Выводы после изучения рекордов

- Месси и Роналду – инопланетяне, но немного неожиданно в их компании Луис Суарес. Единственный, кто держит тот же темп, хотя Неймар – на подходе в список «500+» и выбьет Роналду на четвертое место;

- если Левандовски успешно сыграет в плей-офф ЛЧ , то «Золотой мяч» ему не будет случайным – у Роберта роскошные голевые показатели за карьеру, сейчас он четвертый по эффективности;

- в мире только у Месси, Роналду и Ибрагимовича больше 500 голов из действующих игроков, круг очень тесный, всего 28 человек в истории;

- Агуэро добрался до показателей Анри, а Бензема опережает по эффективности таких легенд, как Это’О или Руни;

- чтобы подчеркнуть крутость каждого в списке, уместно добавить высказывание тренера «Беневенто» Филиппо Индзаги (303 гола за карьеру):

Всегда привожу в пример Роналду в раздевалке, ведь знаю, как он тренируется. Но я немного сержусь на него и Месси. Из-за них создается впечатление, что мы с Раулем забили мало мячей.

И триста голов за карьеру – шикарный показатель, но в этом списке у всех больше, а у двоих уже по семьсот мячей. Живем во времена невероятных снайперов, ведь восемь из десяти – действующие футболисты.