«Зенит» заказал тираж значков в честь победы в Кубке России-2019/20

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17 июля 2020, 20:52

Руководство «Зенита» заказало большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020».

Планируется, что эти значки будут раздаваться фанатам в комплекте с абонементом на следующий год.

Напомним, что 19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» на своем поле в рамках 1/2 финала Кубка России. В другой полуфинальной встрече сойдутся «Урал» и «Химки».