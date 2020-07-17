«Зенит» заказал тираж значков в честь победы в Кубке России-2019/20

Руководство «Зенита» заказало большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020».
Планируется, что эти значки будут раздаваться фанатам в комплекте с абонементом на следующий год.
Напомним, что 19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» на своем поле в рамках 1/2 финала Кубка России. В другой полуфинальной встрече сойдутся «Урал» и «Химки».
А ведь никто не говорит ,что написано на значках...
Может там Урал....
А ведь никто не говорит ,что написано на значках...
Может там Урал....
>Руководство «Зенита» заказало большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020».
>«Победитель Кубка России-2020»
>Победитель
>Руководство «Зенита» заказало большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020».
>«Победитель Кубка России-2020»
>Победитель
В Ереване идут раскопки, находят несколько кувшинов с датой "Ереван 1000 лет до нашей эры". Это делает Ереван старше Рима и одним из древнейших городов. Читают эту новость азеры:
- Рауф, это что же, Ереван круче Баку?!
- Давай мне таз, напишу на нём "Баку 2000 лет до нашей эры".
Закапывают тазик. Потом производят раскопки, находят тазик с надписью ""Баку 2000 лет до нашей эры". Радуются, репортёры снимают. А потом переворачивают тазик, а на нём ещё одна надпись: "Изготовлено ереванским заводом".
В Ереване идут раскопки, находят несколько кувшинов с датой "Ереван 1000 лет до нашей эры". Это делает Ереван старше Рима и одним из древнейших городов. Читают эту новость азеры:
- Рауф, это что же, Ереван круче Баку?!
- Давай мне таз, напишу на нём "Баку 2000 лет до нашей эры".
Закапывают тазик. Потом производят раскопки, находят тазик с надписью ""Баку 2000 лет до нашей эры". Радуются, репортёры снимают. А потом переворачивают тазик, а на нём ещё одна надпись: "Изготовлено ереванским заводом".