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«Зенит» заказал тираж значков в честь победы в Кубке России-2019/20

17 июля 2020, 20:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководство «Зенита» заказало большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020». 

Планируется, что эти значки будут раздаваться фанатам в комплекте с абонементом на следующий год.

Напомним, что 19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» на своем поле в рамках 1/2 финала Кубка России. В другой полуфинальной встрече сойдутся «Урал» и «Химки».

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
19 июля в 23:11
Я плохо разбираюсь в спартаковских отмазках. Еврокубки каждый раз дают понять, что рпл это помойка, в которой нет ни одного приличного клуба.
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель ответ Project Pandora (раскрыть)
19 июля в 22:46
Вы себе противоречите, зачем тогда перед игрой шум наводите))) это последняя отмазка Спартака когда они все проиграют, то начинается дурака включать,что РПЛ это цирк))). Лига чемпионов, это всегда Лига чемпионов!!! До новых встреч в следующем сезоне))) Я за то, чтобы Зенит подарил кубок России Химках, это турнир для неудачников, не для Зенита.
Project Pandora
Project Pandora ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
19 июля в 15:13
"Мы"? Я вообще цирк не люблю, потому и не хожу на игры. Чтобы насладиться футболом, достаточно включить любой матч английской или испанской лиги. А тащить всю семь и прививать детям любовь к "этому", просто потеря времени и неуважение к такой игре как футбол.
Project Pandora
Project Pandora ответ kolkor58 (раскрыть)
19 июля в 15:09
Не спорю. Очевидные вещи очевидны. В нашем чемпе нет ни одной приличной команды. Любой российский клуб, это пародия на футбол.
kolkor58
kolkor58 ответ Project Pandora (раскрыть)
19 июля в 12:55
Как и Спартак в ЛЕ!
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель ответ Project Pandora (раскрыть)
19 июля в 12:31
Я готов всегда слушать такие нарекания в адрес Зенита потому-что у меня есть шанс команду видеть в ЛЧ))) Прийти с семьёй на любимый стадион и посмотреть как играет Зенит в ЛЧ, а вы душитесь завистью и воспоминаниями 90-х)))
Project Pandora
Project Pandora ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
19 июля в 12:23
А зениту только ЛЧ подходит? Но в ней они вечные лузеры. Каждый год покупают место в самой слабой группе, но даже из неё выйти не могут. Наслаждайтесь кубком и не ерепеньтесь.
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель ответ Project Pandora (раскрыть)
19 июля в 12:20
Какую солому? С каких пор у нас кубок России стал таким значимым?))) Сегодня Зенит выиграет у Спартака, но это ничего не значит, еще раз это кубок для неудачников.
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель ответ Project Pandora (раскрыть)
19 июля в 12:17
Я только ЗА, давно бы уже слили этот турнир, пусть там барахтаются неудачники получают шанс в ЛЕ.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
18 июля в 22:25
Когда в роли неудачников спартак, можно и выпердолить их)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
18 июля в 22:24
Именно, только как сказал медведев, место Азмуна спартак)
Хиромант
Хиромант ответ Александр Нeвский (раскрыть)
18 июля в 14:27
А ты-то чего паришься? Закажи себе значок - "Спартак" - чемпион России 2019-2020, повесь себе на стену и любуйся! Тебе и слова против никто не скажет.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ спартак 1987 (раскрыть)
18 июля в 13:19
То что Зенит не любят это обычная зависть, что очень плохо. Привыкли что за титул борятся только московские клубы, а тут уже второй год Зенит и шансов не оставляет, вот и душит жаба))
Project Pandora
Project Pandora ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
18 июля в 13:05
А зачем тогда зенит в этом кубке участвует? Считают себя неудачниками или ты солому стелешь?
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
18 июля в 09:51
    112910415
    112910415
    18 июля в 09:13
    Одно интересно : они подарят весь тираж будущему победителю или продать попытаются ?!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    18 июля в 07:14
    Даже значки и те купленные!!! ))) Снова Зенит всё купил!
    Альфи
    Альфи
    18 июля в 07:11
    Олег, привет дорогой, ты где теперь.Заходи в палату соскучились по тебе
    спартак 1987
    спартак 1987 ответ cska1948 (раскрыть)
    18 июля в 02:28, ред.
    Спартак выйграл все свои кубки в Москве когда финал проводился по регламенту соревнований исключительно в столице России или СССР!!! об этом все знали заранее, тут совсем всё по другому и не надо мешать кислое с пресным! где будет играться финал соревнования должно быть извесно ещё до начала самого чемпионата и тем более кубка страны, в каждый год в разных городах что правильно, так как теперь инфраструктура позволяет после чемпионата мира в России проводить финалы не только в лужниках. если бы они назначили Екатеренбург прошлым летом вопросов ни каких бы не возникло, так они резину протянули и объявили, что финал кубка страны пройдёт на урале в конце февраля!!! отсеив Калининград и вроде Волгоград, которые давно потеряли свои команды в играх на вылет...просто есть правила, которые должны быть равны для всех, назначат на заседании в августе финал кубка России 2020/2021 играть в Хабаровске, значит играем на дальнем востоке и все об этом знают за год до финала...а не как у нас в реалии всё решается в саунах и банях! они сейчас вон уже репу чешут и не знают как поступить с оренбургом...
    Сантус
    Сантус
    18 июля в 01:25
    Раз заказали,значит деньги кому надо перевели.Головой кивнули,покупай шампусик...
    Nafnafik
    Nafnafik
    18 июля в 01:22
    Мало, тарасовским всем нужно вручить.
    Abordage
    Abordage
    18 июля в 01:01
    Спартаку пришлют почтой на память об участии в кубке.
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    18 июля в 00:11
    зачем они нужны Зениту, кубок России это турнир -надежда для неудачников.
    морозз
    морозз
    17 июля в 23:49
      Костик Смирнов
      Костик Смирнов ответ спартак 1987 (раскрыть)
      17 июля в 23:26
        Дракон1988
        Дракон1988 ответ Bastardo (раскрыть)
        17 июля в 23:23
        Ну и где там написано Зенит - победитель???Какая разница,кто там чего заказал,обычный бизнес.Придумываете на ровном месте.
        Bastardo
        Bastardo ответ Дракон1988 (раскрыть)
        17 июля в 23:13
        Читай внимательно новость:


        >Руководство «Зенита» заказало большой тираж значков «Победитель Кубка России-2020».
        >«Победитель Кубка России-2020»
        >Победитель
        Bastardo
        Bastardo ответ nubom (раскрыть)
        17 июля в 23:11
        Анекдот вспомнил:

        В Ереване идут раскопки, находят несколько кувшинов с датой "Ереван 1000 лет до нашей эры". Это делает Ереван старше Рима и одним из древнейших городов. Читают эту новость азеры:
        - Рауф, это что же, Ереван круче Баку?!
        - Давай мне таз, напишу на нём "Баку 2000 лет до нашей эры".
        Закапывают тазик. Потом производят раскопки, находят тазик с надписью ""Баку 2000 лет до нашей эры". Радуются, репортёры снимают. А потом переворачивают тазик, а на нём ещё одна надпись: "Изготовлено ереванским заводом".
        Bastardo
        Bastardo ответ Дракон1988 (раскрыть)
        17 июля в 23:05
        Называется "шкура неубитого медведя". И победителю пары Спартак - Зенит кубок ещё не гарантирован, ибо позже ещё один матч. Вопрос: Зенит не мог немного подождать? Напомнило историю нескольколетней давности, когда финалист ЛЧ заказал дизайн автобуса под победу в ЛЧ, но в итоге финал они не взяли.
        Сп62
        Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
        17 июля в 23:04
        К сожалению, Кавазашвили не Дюков и даже не Медведев.
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