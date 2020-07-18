«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ

Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.
Этим клубом является «Спартак». Если это случится, то «красно-белые» смогут отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.
Этим клубом является «Спартак». Если это случится, то «красно-белые» смогут отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192713/spartak-himki
Ага! И еще приоритетное право на отъем очков у "Химок" во всех турнирах!!!
Этим клубом является «Спартак». Если это случится, то «красно-белые» смогут отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192713/spartak-himki
Ага! И еще приоритетное право на отъем очков у "Химок" во всех турнирах!!!
Чудом проскочили в РПЛ, опередив клубы, которые реально хотят играть : Чертаново и торПедо.
А сейчас как продажная девка аукцион устроили, кто больше бабла отвалит. Москва : меньше перелетов, фарм под боком или Самара - на грани вылета в ФНЛ стоят.
Пусть вот Черти выходят, у них молодняк бодрый, академия крутая, которая талантами сыплет.
Чудом проскочили в РПЛ, опередив клубы, которые реально хотят играть : Чертаново и торПедо.
А сейчас как продажная девка аукцион устроили, кто больше бабла отвалит. Москва : меньше перелетов, фарм под боком или Самара - на грани вылета в ФНЛ стоят.
Пусть вот Черти выходят, у них молодняк бодрый, академия крутая, которая талантами сыплет.
спартак - фарм Зенита, +6 очков, Химки, ахмат - фарм спартака, спасают от фнл. Но Химки и ахмат- не фармы Зенита...
спартак - фарм Зенита, +6 очков, Химки, ахмат - фарм спартака, спасают от фнл. Но Химки и ахмат- не фармы Зенита...
А динамо и спартак подарили нам 12 очков + еще и сочи по разу проиграли..
А динамо и спартак подарили нам 12 очков + еще и сочи по разу проиграли..