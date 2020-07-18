«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ

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18 июля 2020, 00:03

Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ .

Этим клубом является «Спартак». Если это случится, то «красно-белые» смогут отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.