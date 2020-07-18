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«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ

18 июля 2020, 00:03

Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.

Этим клубом является «Спартак». Если это случится, то «красно-белые» смогут отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.

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Хиромант
Хиромант
18 июля в 14:22
Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.

Этим клубом является «Спартак». Если это случится, то «красно-белые» смогут отдавать своих игроков в аренду «Химкам», а также иметь приоритетное право на покупку талантливых футболистов подмосковной команды.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192713/spartak-himki

Ага! И еще приоритетное право на отъем очков у "Химок" во всех турнирах!!!
ekliziast
ekliziast ответ yrasikos22 (раскрыть)
18 июля в 11:15
Не пишите глупости , сначала подумайте.
ekliziast
ekliziast
18 июля в 11:13
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Vyatcheslav (раскрыть)
    18 июля в 11:09
    ну а чо зениту можно пару клубов финансировать а спартаку нет)))
    nautilus163
    nautilus163
    18 июля в 10:38
    Пипец! Слив очков 100% !
    Vyatcheslav
    Vyatcheslav
    18 июля в 10:02
    Вообще ахренеть!!! Открыто финансировать клуб, с которым потом и играть будешь! А как же ж спортивный принцип и репутация РПЛ?? Или всё же кто-то ровнее???
    шацк
    шацк
    18 июля в 09:20
      yrasikos22
      yrasikos22 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
      18 июля в 08:54, ред.
      У Спартака их не меньше,то же Динамо тоже постоянно поставляет очки Спартаку ,Ахмат, и ещё плюс Химки придут,хорошо живете,остальные клубы когда оказывают вам борьбу вы начинаете буксовать,итог 8 место,а так сразу будет +9 очков за первый круг...
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      18 июля в 08:51
      На Спартаке держится весь российский футбол, в каждой команде есть/был, играет/работал спартач и ни один клуб очки не дарит, даже наоборот. Поможем Химкам, если надо.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      18 июля в 08:26
      Смешно слушать про фарм клубы от Зенита, был Оренбург/Газовик, теперь Сочи на ручном поводке и поставщик очков. Один ладно хоть вылетел, надеюсь Сочи та же участь постигнет.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      18 июля в 08:20
        Лучший клуб страны
        Лучший клуб страны ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
        18 июля в 08:15
          Pashok00786
          Pashok00786
          18 июля в 07:28
          Вот еще один фарм клуб для только для спартака....когда уже нашу лигу сократят до 10 команд...5 в евро кубки 5 на выход каждый сезон...и по 4 игры..
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston ответ Альфи (раскрыть)
          18 июля в 07:28
          А так уровень Спартака на данный момент это ФНЛ. Адекватные люди понимают
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле ответ Wolf77785 (раскрыть)
          18 июля в 07:28
          Интрига покруче Игры престолов. Прям как в средневековой Европе : вассал моего вассала не мой вассал.
          спартак - фарм Зенита, +6 очков, Химки, ахмат - фарм спартака, спасают от фнл. Но Химки и ахмат- не фармы Зенита...
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston ответ Альфи (раскрыть)
          18 июля в 07:25
          Ха-ха я не фан не Зенита или Спартака ну ближе к сердцу Зенит.) Просто видел эти два клуба ЛЧ и ЛЕ Зенит всегда заносит очки а Спартак обсер все
          Альфи
          Альфи ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
          18 июля в 07:19
          А что только Зениту можно держать ручных соченцев с пуховыми платочками?
          Хозяин фунтиков
          Хозяин фунтиков ответ nikoladolgov (раскрыть)
          18 июля в 07:17
          Если ты намекаешь на Сочи и Оренбург, то они бились с Зенитом.
          А динамо и спартак подарили нам 12 очков + еще и сочи по разу проиграли..
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston ответ Пердив зовет (раскрыть)
          18 июля в 07:15
          Ха-ха он и бесплатно там будет
          Пердив зовет
          Пердив зовет
          18 июля в 07:01
          Мужики, а давайте скинемся всей страной и финансово обеспечим моему Спартаку выход в ФНЛ!
          ermak6848
          ermak6848
          18 июля в 06:56
          Это ИНТРИГА дня...
          Gahi
          Gahi
          18 июля в 06:32
          Воскресенский поток, обеспечит надёжный тыл для Спартака. Вот к чему приводят шуточки Зенита над Спартаком.
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          18 июля в 06:07
          Ну а потом очки дарить Спартаку )
          Пердив зовет
          Пердив зовет
          18 июля в 06:06
          ооо, свинни пытаются завести свой фарм-клуб, который обеспечит их гарантированными шестью очками в будущем чемпе
          112910415
          112910415
          18 июля в 05:30
          Очень подозрительная информация,очень
          cska vperiod
          cska vperiod
          18 июля в 04:57, ред.
          Федун хочет обеспечить шесть очков пошли по пути зенита.
          Белорусский вокзал
          Белорусский вокзал
          18 июля в 03:43
          Короче спартак решил купить очки в следующем сезоне чтоб обезопасить себя от вылета! Гы-гы
          Армейская душа
          Армейская душа
          18 июля в 02:54
            ABir
            ABir
            18 июля в 02:52
            Ничего личного, только бизнес
            ДАША Д
            ДАША Д
            18 июля в 02:42
            Похоже на какую-то небылицу.
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