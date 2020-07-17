«Химки» могут сыграть в РПЛ с помощью топ-клуба

У «Химок» еще остается возможность сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
«Красно-черные» испытывают финансовые проблемы, но справиться с ними «Химкам» может помочь один из топ-клубов РПЛ, который может влить в подмосковный коллектив достаточное количество средств для участия в розыгрыше чемпионата России, а взамен получить право на первоочередной выкуп игроков и возможность отдавать в «Химки» своих футболистов на правах аренды.
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В полку газпромовских филиалов пополнение.
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В полку газпромовских филиалов пополнение.