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«Химки» могут сыграть в РПЛ с помощью топ-клуба

17 июля 2020, 23:54

У «Химок» еще остается возможность сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

«Красно-черные» испытывают финансовые проблемы, но справиться с ними «Химкам» может помочь один из топ-клубов РПЛ, который может влить в подмосковный коллектив достаточное количество средств для участия в розыгрыше чемпионата России, а взамен получить право на первоочередной выкуп игроков и возможность отдавать в «Химки» своих футболистов на правах аренды. 

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ спартак 1987 (раскрыть)
18 июля в 11:35, ред.
    спартак 1987
    спартак 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 июля в 02:38
    Правильно мыслишь Анатолий, быстро понял что цска точно не топ - клуб🤣 ни денег, ни нормальных футболистов у коней нет чтобы их ещё в аренды раздавать
    Евгений Нелюбов
    Евгений Нелюбов
    18 июля в 02:15
    Да и тренер у них бывший спартаковец, забивной топчик, всё правильно, надо помочь.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    18 июля в 00:41
    А загадочный "топ-клуб" это кто.? Вроде как команда , регулярно болтающаяся в районе 8-10 мест по определению не может относиться к топ. Неужели Ростов?
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 июля в 00:10
    одного фарма мало нужно минимум 3)))))))))))))))
    Valeleo
    Valeleo
    18 июля в 00:08
    Ахмат, КС, Химки, Фердун не жалеет народных средств.
    Wolf77785
    Wolf77785
    18 июля в 00:05
    спартак мало ахмата, сейчас еще и химки себе подберут!!
    LOpp
    LOpp
    18 июля в 00:04
    но справиться с ними «Химкам» может помочь один из топ-клубов РПЛ, который может влить в подмосковный коллектив достаточное количество средств...

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    В полку газпромовских филиалов пополнение.
    Смольчик
    Смольчик
    18 июля в 00:03
    И этот клуб спартак.
    drug01
    drug01
    17 июля в 23:55
    Это очень хорошо
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